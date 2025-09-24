ইরার অগোছালো জীবনে স্থিরতা আনার চেষ্টা মারুফের

আবারও তরুণদের গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছে চরকি। মাহমুদা সুলতানার অরিজিনাল ওয়েব ফিল্ম ‘লিটল মিস ক্যাওস’ নিয়ে আসছে তারা। তরুণ নির্মাতার এটিই প্রথম ওয়েব ফিল্ম। নির্মাতা যেমন নতুন, তেমনি ফিল্মটির মূল অভিনয়শিল্পী ও কুশলীরাও তরুণ-নবীন।
বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ইরাকে ঘিরে গল্পের শুরু। ফ্যাশনসচেতন, প্রাণবন্ত এই তরুণীর জীবনে প্রতিদিনই ঘটে নানা রকম ঝামেলা। তার জীবন এলোমেলো, অগোছালো, তবে রঙিন অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সে কারণেই ফিল্মটির নাম রাখা হয়েছে ‘লিটল মিস ক্যাওস’। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন নবীন অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান। আর ইরার এই অগোছালো জীবনে একধরনের স্থিরতা আনার চেষ্টা করেন মারুফ। ধীরস্থির, শান্ত স্বভাবের এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ অভিনেতা সাদ সালমি নাওভী।
গল্পটি যে নতুন কিছু দেখাবে, গতকাল চরকির ভেরিফায়েড পেজে প্রকাশিত পোস্টারেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। দেখা যায়, বেলুন হাতে আকাশে ভেসে যেতে উদ্যত ইরা। আর তাকে ধরে রেখেছে মারুফ। পোস্টারেই ধরা পড়েছে ফিল্মের মূল ভাবনা—এলোমেলো ইরাকে সামলে রাখার চেষ্টা করছে শান্ত স্বভাবের মারুফ। নির্মাতা সুলতানার ভাষ্যে, ‘মেট্রোপলিটনের এই ক্যাওটিক জীবনে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ট্রমা আর ব্যাগেজ থাকে। সেগুলো কাটিয়ে সামনে এগোনোই জীবন। তবে যদি এই যাত্রায় পাওয়া যায় একটুখানি আশ্রয় আর ভরসার জায়গা, তাহলে কেমন হয়! “লিটল মিস ক্যাওস”-এ সে গল্পই বলা হয়েছে।’
সুলতানা আরও জানান, ফিল্মটিতে রয়েছে বন্ধুত্ব, প্রেম, হিউমার, প্রজন্মের সম্পর্ক ও টানাপোড়েনের নানা দিক। তিনি বলেন, ‘এ সময়ের দর্শক যেভাবে ভাবতে ভালোবাসেন, যেভাবে গল্প শুনতে চান, সে ঢঙেই কাজটি করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের আড্ডা, ভাষা, তাদের মজার মুহূর্তগুলো ধরা পড়েছে। তাই “লিটল মিস ক্যাওস” শুধু একটি রোমান্টিক ড্রামেডিই নয়; বরং আজকের প্রজন্মের জীবনধারার প্রতিফলন।’
ইরার চরিত্রে অভিনয় করা সাদনিমা জানালেন, চরিত্রটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই এটি ছিল তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ‘অডিশন থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্ট রিডিং—সবকিছু খুব দ্রুত এগিয়েছে। আমরা যখন দৃশ্য করছিলাম বা সংলাপ বলছিলাম, তখন নিজেরাই অনেক মজা পাচ্ছিলাম। কাজের সময়েই মনে হচ্ছিল, দর্শকও সেই মজা পাবেন। তাই আমি খুব আশাবাদী,’ বললেন সাদনিমা বিনতে নোমান।
সহশিল্পী সাদ সালমি নাওভীও একই অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তাঁর মতে, গল্পে এমন অনেক কিছু আছে, যা একেবারেই সময়োপযোগী এবং তরুণ দর্শকদের কাছে খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে।
নাওভী বলেন, ‘আমরা যখন স্ক্রিপ্ট পড়ছিলাম, তখনই বুঝতে পারছিলাম, গল্পটা আমাদের মতো তরুণদের জন্য। এই সময়ে আমরা যেভাবে কথা বলি, সেই টার্মগুলোও স্ক্রিপ্টে এসেছে। তাই সহজেই কানেক্ট করতে পারছিলাম। দর্শকেরাও একইভাবে কানেক্ট করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আর এখানে আমি আমার বাস্তব জীবনের উল্টো জনরার চরিত্রে অভিনয় করেছি। গল্পে আমি শান্ত, স্থির; অথচ বাস্তবে আমি মোটেই তেমন নই,’ হেসে বললেন তিনি।
চরকি তরুণ নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে কেন? এ প্রশ্নের জবাবে প্ল্যাটফর্মটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি বলেন, চরকি সব ধরনের দর্শকের জন্যই কনটেন্ট তৈরি করছে। ‘লিটল মিস ক্যাওস’ তরুণদের গল্প হলেও সবারই এটি ভালো লাগবে। তরুণদের নিয়ে কাজ করার বিশেষ একটি কারণ আছে—তরুণেরা না এলে ইন্ডাস্ট্রি বড় হবে না। চরকি শুরু থেকেই সেই পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করছে।
চরকি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিগগিরই প্রকাশ পাবে ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এর ট্রেলার ও অন্যান্য প্রচারণামূলক ভিডিও-ছবি। একই সঙ্গে মুক্তির তারিখ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কারা অভিনয় করেছেন, তা–ও জানানো হবে।