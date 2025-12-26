‘ফেলুদা’ থেকে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’, ওটিটিতে কী দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
ম্যাট ও রস ডাফারের বহুল চর্চিত সিরিজটির পঞ্চম ও শেষ কিস্তির প্রথম চার পর্ব মুক্তি পায় গত ২৬ নভেম্বর। এবার এসেছে পরের তিন পর্ব, দুই ঘণ্টার বেশি দৈর্ঘ্যের অষ্টম পর্বটি মুক্তি পাবে ৩১ ডিসেম্বর। সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন মিলি ববি ব্রাউন, ফিন উলফহার্ড, গেটন ম্যাটারাজ্জো, স্যাডি সিংক প্রমুখ।
‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: হইচই
দিনক্ষণ: চলমান
বড়দিনে এসেছে ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’–র নতুন কিস্তি ‘রয়েল বেঙ্গল রহস্য’। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিচালক বদল হয়েছে, সৃজিত মুখার্জি নন, সাত পর্বের এবারের মৌসুম পরিচালনা করেছেন কমলেশ্বর মুখার্জি। নির্মাতা বদল হলেও ফেলুদা, জটায়ু ও তোপসে চরিত্রে আগের মতোই আছেন টোটা রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী ও কল্পন মিত্র।
‘মেড ইন কোরিয়া’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: হুলু
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৭০–এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই রাজনৈতিক থ্রিলার সিরিজ। উ মিন–হোর সিরিজটি নিয়ে মুক্তির আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী কৌতূহল তৈরি হয়েছে; ফলে প্রথম কিস্তি মুক্তির আগেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয়টির কাজ। আট পর্বের সিরিজটির প্রথম দুই পর্ব এসেছে ২৪ ডিসেম্বর; বাকি ছয় পর্ব ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পাবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এতে অভিনয় করেছেন হেউন বিন, জং উ–সাং প্রমুখ।
‘নোবডি ২’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
২০২১ সালে মুক্তির পর বক্স অফিসে সাফল্য, সমালোচকদের প্রশংসা দুটিই পেয়েছি নোবডিতে; চার বছর পর এসেছে সিকুয়েল।
অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটি বানিয়েছেন টিমো জাজান্তো। আগের কিস্তির মতো এবার পর্দায় দেখা গেছে বব ওডেনকার্ক, কোনি নিলসেনকে।
‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিফাইভ
দিনক্ষণ: চলমান
এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ আর এক সিনেমার অভিনেত্রীর সম্পর্কের গল্প; যে সম্পর্ক দুজনের জীবনকেই কঠিন করে তোলে। মিলাপ জাবেরি পরিচালিত রোমান্টিক ড্রামা সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত ২১ অক্টোবর। এবার এসেছে ওটিটিতে। মাত্র ২৫ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে ১১২ কোটি রুপি আয় করে চমকে দিয়েছিল। সিনেমার প্রধান দুই চরিত্রে আছেন হর্ষবর্ধন রাণে ও সোনম বাজওয়া।