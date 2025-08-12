‘কার দোষ? যে নাচে কিংবা তাকে যে নাচায়’

ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা ঘটনা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। অভিনয়শিল্পীদের ফেসবুক পোস্টের ঘটনাগুলো সে কথাই বলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
অভিনয়শিল্পীসংঘের সাবেক দুই নেতা সভাপতি আহসান হাবীব নাসিম ও সাধারণ সম্পাদক রওনক হাসান। তাঁদের বোঝাপড়া বেশ ভালো। ছবিটি পোস্ট করে রওনক লিখেছেন, ‘কার দোষ? যে নাচে কিংবা তাকে যে নাচায়’।
‘চাঁদের নিজের কোনো আলো নাই’, ‘মাইক’, ‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস’সহ পরিবারকেন্দ্রিক নাটক বানিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন মোস্তফা কামাল রাজ। গেল ঈদেও পরিবার নিয়ে খণ্ডনাটক বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘পরিবারেই শুরু, পরিবারেই শেষ! এটা আমাদেরই গল্প’। ছবি: ফেসবুক
আরণ্যক নাট্যদলের হয়ে অভিনয় শুরু করেন অভিনেতা আ খ ম হাসান। তিনি মঞ্চের হয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার স্মৃতি স্মরণ করে লিখেছেন, ‘২০০৮–এ আরণ্যক নাট্যদলের “রাঢ়াঙ নাটক নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া সফরের টিম’।
অভিনেতা শামীম হাসান সরকার লিখেছেন, ‘মিথ্যাবাদীদের ভিড়ে সত্যবাদী যে কে, সেটা পরকালে হাসরের ময়দানে পৌঁছানো ছাড়া জানার উপায় নেই! আল্লাহ আমাদের সব রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিলেও মানুষ চেনার উপায় অজানাই রেখে দিয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। উপায় জানা থাকলে মানুষ খুনাখুনি আর ফ্যাসাদ করে মরে যেত।’ ছবি: ফেসবুক থেকে কান চলচ্চিত্র উৎসবের পরে টরন্টো উৎসবে মনোনয়ন পেয়েছিল আদনান আল রাজীব পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘আলী’। এতে অভিনয় করেছেন আল আমিন। তিনি ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘কেউ যদি সত্যি সত্যি আকাশে উড়তে চায়, তার জন্য ডানা থাকতে হয় না, তার ইচ্ছাটা থাকাই যথেষ্ট’।