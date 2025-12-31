বছরের আলোচিত ১০ ঘটনা

চলতি বছর ঢালিউডে আনন্দ ও বেদনার বহু ঘটনা একসঙ্গে আলোচনায় এসেছে। প্রিয় তারকাদের প্রয়াণ যেমন দর্শককে শোকাহত করেছে, তেমনি বিয়ে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও ব্যক্তিগত সাফল্যের খবর আলো ছড়িয়েছে বিনোদন অঙ্গনে। পর্দার বাইরের এসব ঘটনাই বছরজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। দেখে নিতে পারেন বছরজুড়ে ঘটে যাওয়া এমনই আলোচিত ১০টি ঘটনা।
১. দুই তারকার প্রয়াণ
বেশ কিছুদিন ধরেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন অভিনেত্রী অঞ্জনা রহমান। হঠাৎ করেই বছরের শুরুতেই ৪ জানুয়ারি খবর আসে এই অভিনেত্রী আর নেই। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ঢালিউড অঙ্গনে সেই শোক কাটতে না কাটতেই এক দিন পর শোনা যায়, আরেক খ্যাতিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র মারা গেছেন। তিনিও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ঢালিউডে বছরের শুরুটাই হয় শোক দিয়ে।
২. রাজীব–মেহজাবীনের বিয়ে
চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি মেহজাবীন ও আদনান আল রাজীবের আক্দ সম্পন্ন হয়। পরে তাঁদের ‘বিবাহোত্তর সংবর্ধনা’ হয়। বিয়েতে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল, তবে পরে মেহজাবীন ও পরিচালক রাজীব নিজেরাই বিয়ের ছবি ও আবেগঘন পোস্ট ভাগাভাগি করে ভক্ত ও সহকর্মীদের কাছে দোয়া চান।
৩. জামিল আহমেদের পদত্যাগ
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর দুই বছরের জন্য শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক জামিল আহমেদ। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নানা অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে ১৮ ফেব্রুয়ারি শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের আয়োজনে ‘মুনীর চৌধুরী প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি মঞ্চে থাকা শিল্পকলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেনের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন। সাড়ে পাঁচ মাসের ব্যবধানে পদ ছাড়লেন তিনি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঘটনাটি আলোচনার জন্ম দেয়।
৪. নায়িকা ফারিয়ার গ্রেপ্তার
এ বছর ১৮ মে থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার হন নায়িকা নুসরাত ফারিয়া। পরে জানা যায়, হত্যাচেষ্টা মামলায় এই নায়িকা আটক হয়েছিলেন। পরদিনই তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এই গ্রেপ্তারের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হন তারকা ও কলাকুশলীরা।
৫. শাকিব–নিশোর ভ্রাতৃত্ব
গত বছর ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমার প্রচারণায় শাকিবের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এক মন্তব্য করে বসেন আফরান নিশো। এ নিয়ে শাকিব ও নিশোর ভক্তদের মধ্যে ‘ভার্চ্যুয়াল যুদ্ধ’ শুরু হয়, যা একসময় চরমে পৌঁছে। প্রভাব পড়ে দুজনের সিনেমায়। আলোচিত সেই ঘটনার মিটমাট হয় এ বছর জুনে। অবশেষে তাঁদের মিলিয়ে দেন প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল ও রেদওয়ান রনিরা। পরে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ক্যামিও হিসেবে উপস্থিত হন নিশো, যা ছিল আলাদা চমক।
৬. ‘চাচা, হেনা কোথায়’
এ বছর ভাইরাল হয় ‘চাচা, হেনা কোথায়?’ সংলাপটি। এটি ২৯ বছর আগে মুক্তি পাওয়া ‘প্রেমের সমাধি’ সিনেমার সংলাপ। সিনেমার ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, সিনেমার একপর্যায়ে নায়ক বকুল (বাপ্পারাজ) দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে তাঁর প্রেমিকা হেনার (শাবনাজ) বাড়ি সাজানো দেখতে পান। তিনি হেনার বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘চাচা, বাড়িঘর এত সাজানো কেন? আর হেনা কোথায়?’ এ নিয়ে মজা করেই হাজার হাজার ভিডিও তৈরি হয়। একসময় বাপ্পারাজ, শাবনাজ ও নাঈম মিলে মজা করে সংলাপটি ঘিরে ভিডিও প্রকাশ করেন।
৬. ‘আলী’র স্বীকৃতি
প্রথমবারের মতো ৭৮তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা শাখায় মনোনয়ন পায় বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘আলী’। পরে সমাপনী দিনে সিনেমাটি সুখবর দেয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে কান উৎসবের স্পেশাল মেনশন স্বীকৃতি পায় এটি। স্বল্পদৈর্ঘ্যটি পরিচালনা করেছেন আদনান আল রাজীব। এর মধ্য দিয়ে কানের অফিশিয়াল শাখার কোনো পুরস্কার পায় বাংলাদেশের সিনেমা। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আল আমিন।
৭. কোক স্টুডিওর ফেরা
২০২৪ সালের ২৫ মে কোক স্টুডিও থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছিল ‘অবাক ভালোবাসা’ গানটি। এরপর স্বৈরাচারী সরকারের বিদায় হলে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের আর কোনো গান আসেনি। দীর্ঘদিন দর্শকদের একটাই প্রশ্ন ছিল, কবে আসবে কোক স্টুডিওর নতুন গান। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২৩ আগস্ট তৃতীয় মৌসুমের পরবর্তী গান প্রকাশ পায়। এর মধ্য দিয়ে এক বছর পর আবার নিয়মিত হয় কোক স্টুডিও।
৯. গান থেকে তাহসানের বিদায়
এক বছর আগেও সংগীত ক্যারিয়ার নিয়ে সুখবর দিয়েছিলেন তাহসান খান। সেই গায়ক হঠাৎ করেই এ বছর সেপ্টেম্বরে জানান, তিনি সংগীত ক্যারিয়ার থেকে একেবারেই বিদায় নিচ্ছেন। আর কখনোই তিনি গান বা অভিনয় করবেন না। পেশাদার সংগীতে রজতজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় ট্যুরে যান। সেখানে গান পরিবেশনের একফাঁকে ভক্তদের তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভক্তরা হতভম্ব হয়ে যান। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় আসে।
১০. জেমসের বিয়ে ও বাবা হওয়া
দীর্ঘ সময় বিয়ের খবর গোপন রেখেছিলেন নগরবাউল জেমস। তবে একসময় তাঁর বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। ২২ অক্টোবর তিনি নিজেই বিয়ে করা ও বাবা হওয়ার খবর একসঙ্গে গণমাধ্যমে জানান। দ্বিতীয় স্ত্রী বেনজীরের সঙ্গে ২০১৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের এক দশক পর ২০২৪ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেন জেমস। জুনে তিনি পুত্রসন্তানের বাবা হন। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা তৈরি করেছিল।