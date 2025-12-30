বিনোদন

বেগম খালেদা জিয়া বড় দুঃসময়ে বিদায় নিলেন, ফেসবুকে জয়া আহসান

বিনোদন ডেস্ক
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন জয়া আহসান। ছবি: কোলাজ
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন জয়া আহসান। ছবি: কোলাজ

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে শোকের আবহ। ফেসবুক যেন শোকের বই। দেশের অন্য সবার মতো সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছেন বিনোদন অঙ্গনের তারকারাও। অভিনেত্রী জয়া আহসান দেশের প্রথম এই নারী প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে লিখেছেন, ‘এ যেন দেশের দুঃসময়ে বিদায়।’

জয়া আহসান তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া বড় দুঃসময়ে বিদায় নিলেন। সামনে নির্বাচন আর গণতন্ত্রের জন্য মানুষ অপেক্ষা করছে। তাঁর উপস্থিতির মূল্যই ছিল অসামান্য।’

বিভিন্ন সময় দেশের ক্রান্তিলগ্নে সোচ্চার ছিলেন তিনবারের এই প্রধানমন্ত্রী। সব সময়ই তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই কথা স্মরণ করে জয়া লিখেছেন, ‘সামরিক শাসন বিরোধী এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম জিয়া ছিলেন প্রধান একটি চরিত্র, সাহসে ও নেতৃত্বে উজ্জ্বল।’ জয়া আরও লিখেছেন, ‘তাঁর সঙ্গে দেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি অধ্যায় শেষ হলো। তাঁর আত্মা চির প্রশান্তি লাভ করুক।’

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর তথ্য প্রথম আলোকে জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আরও জানা যায়, খালেদা জিয়ার জানাজা আগামীকাল বুধবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

Also read:খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা: জেমস

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি লন্ডনে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতিও হয়েছিল, তবে নানা রোগের জটিলতা, শরীর ও মনের ধকল সহ্য করে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বয়সও ছিল প্রতিকূল। প্রায়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালে।

আরও পড়ুন