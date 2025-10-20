ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
২০২৪ সালের শুরুতে বিয়ে করেন অভিনয়শিল্পী মৌসুমী হামিদ, তাঁর স্বামী আবু সাইয়িদ রানা লেখালেখি ও নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। রানার সঙ্গে তাঁর দুই বছরের পরিচয়। এরপর তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন সময় ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন এই তারকা। এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে মৌসুমী হামিদ ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ফোকলা হাসির ছেলেটা।’
বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রী নুসরাত অনন্যার সঙ্গে এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে অভিনয়শিল্পী ও আলোচিত উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয় লিখেছেন, ‘সংসার করতে পারা একটা বিশেষ যোগ্যতা, তবে এই যোগ্যতা সবার না থাকাই ভালো। কারণ, আজীবন চাপে থাকতে হয়।। তবু শুভ বিবাহবার্ষিকী, নুসরাত অনন্যা।’
অভিনয়শিল্পী মুকিত জাকারিয়া সর্বশেষ ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় অভিনয় করে আলোচিত। বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে এই অভিনয়শিল্পীর একাধিক ধারাবাহিক নাটক। আজ সন্ধ্যায় স্থিরচিত্রটি পোস্ট করে মুকিত লিখেছেন, ‘মানুষ আবহাওয়া নয়, তা–ও বদলে যায়।’টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় শিল্পী সজল, সর্বশেষ অভিনয় করেছেন জ্বীন–৩ সিনেমায়। এই সিনেমায় সজলের বিপরীতে অভিনয় করেন নুসরাত ফারিয়া। ছবিতে ‘কন্যা’ শিরোনামের একটি গান বেশ শ্রোতৃপ্রিয়তা পায়, গানটির সুর করার পাশাপাশি গেয়েছেন কনা ও ইমরান। সজলের সঙ্গে এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে জানিয়েছেন, ইমরানের কত প্রিয় তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রিয় সজল ভাই।’টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী সাবিলা নূরের এ বছর মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটেছে। ‘তাণ্ডব’ নামের সেই সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে। এরই মধ্যে পরিচালক তানিম নূরের পরবর্তী সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এ অভিনয়ের জন্যও চূড়ান্ত হয়েছেন তিনি। এই তারকা নিজের একাধিক স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এই মুহূর্তে তোমার মনের রং যদি একটা হতো, সেটা কী হতো?’অমিতাভ রেজা পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’ ও তানিম নূর পরিচালিত ‘উৎসব’ সিনেমায় অভিনয় করে বেশ আলোচিত সাদিয়া আয়মান। আজ সন্ধ্যায় নিজের একগুচ্ছ স্থিরচিত্র ফেসবুকে পোস্ট করে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মন্তব্য জানতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘কোন ছবিটা তোমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে, জানাও মন্তব্যের ঘরে।’