বিনোদন

বেশি শুনতে হয় গোপনে কার সঙ্গে প্রেম-ডেট করছেন

বিনোদন ডেস্ক
এ বছরটা যেন অভিনেত্রী জেনা ওর্তেগার। একসঙ্গে হরর সিনেমা ‘স্ক্রিম’ ও ‘ওয়েনসডে’ সিরিজ দিয়ে তিনি তুমুল আলোচিত হয়েছেন। এ বছর তিনি হলিউডের শীর্ষ তারকাদের তালিকায় জায়গাও পেয়েছিলেন। আজ এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। জেনে নিতে পারেন তাঁর জানা-অজানা কথাগুলো।
শৈশব থেকেই তিনি অভিনয় করেন। একবার ভেবেছিলেন অভিনয় ছেড়ে দেবেন। কারণ, তাঁর প্রবল অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। যা মাঝেমধ্যেই শুটিংয়ে তাঁকে বিপদে ফেলে। তবে অ্যাজমা নিয়ে তিনি এখন সবচেয়ে বেশি সচেতন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
গত আগস্টে হঠাৎ করেই রটে যায় তিনি গুরুতর অসুস্থ, আপাতত শুটিং করতে পারবেন না। পরে অবশ্য এই নায়িকা জানান, তাঁর অসুস্থ হওয়ার খবর সত্য নয়। তাঁর বড় কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা নেই।
ভক্তরা তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতে চান, এই অভিনেত্রী কার সঙ্গে ডেট করছেন, কার সঙ্গে গোপনে প্রেমে মজেছেন? তবে এই নিয়ে কখনোই সরাসরি কোনো কথা প্রকাশ্যে আনেন না। প্রেম, ডেট নিয়ে তিনি আলোচনায় আসতে চান না।
তবে এর আগে অভিনেতা জনি ডেপের মেয়ে লিলি-রোজ ডেপের সাবেক প্রেমিক জ্যাকসন হোয়াইট ও জনপ্রিয় অভিনেতা পিট ডেভিডসনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। এসব নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘প্রেমে জড়ানোর মতো সময় তাঁর নেই।
ওর্তেগা ব্যক্তিগত জীবনে অন্তর্মুখী। অল্প সময়ে তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, খ্যাতির কারণে তিনি চাপে থাকেন। যে কারণে তেমন একটা বাইরে বের হন না। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। সময় পেলে পড়তে ভালোবাসেন। নিজে অভিনয়ের পাশাপাশি বইও লেখেন।
শৈশব থেকে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার নারীর অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্যসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন। এসব নিয়ে তিনি নিয়মিত বই লিখতে চান।
২৩ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর জন্ম ২০০২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১০ বছর বয়সেই শিশুশিল্পী হিসেবে ‘রব’ টিভি সিরিজ দিয়ে অভিনয় ক্যারিয়ারে পা রাখেন।
আরও পড়ুন