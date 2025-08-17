ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হয়েছে, দোয়া চাইলেন তিশা

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তাঁর এই অস্ত্রোপচার হয়। ফারুকীর স্ত্রী, অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।
নুসরাত ইমরোজ তিশা লিখেছেন, ‘আজ বিকেলে মেডিকেল বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করা হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার অপারেশন শেষে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে তিনি পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে পর্যবেক্ষণে আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোচ্ছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করছি।’ রোববার রাত ১১টায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান হোয়াটসঅ্যাপে একই বার্তা পাঠিয়েছেন গণমাধ্যমে।
চার দিনের সফরে কক্সবাজারে গিয়ে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারুকী। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, তিনি হোটেল ওশান প্যারাডাইসে অবস্থানকালে বুকে ও পেটে ব্যথা অনুভব করেন। এরপর রাত সাড়ে ১০টার পর তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় আনা হয়। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন প্রথমে ধারণা করেছিলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়েছেন। তবে পরে চিকিৎসকেরা জানান, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে ফারুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।
রোববার দুপুরে ফারুকীর স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ফারুকীর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তিশা এ সময় সবাইকে নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া অন্য কোনো তথ্য দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন। সেই বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ধ্যায় তাঁর অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করা হয়।