নানা দুর্ঘটনা তাঁর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল

কখনো প্রেম, কখনো বিচ্ছেদ, কখনো অসুস্থতা আর নানা দুর্ঘটনা তাঁর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। এ নিয়ে একসময় বিষণ্নতায় পড়ে যান অভিনেত্রী ও গায়িকা হেইডেন প্যানেটিয়ার। আজ তাঁর জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে জেনে নিতে পারেন তাঁর জীবনের জানা-অজানা ঘটনা।
তাঁর মা ছিলেন অভিনেত্রী। মাকে দেখেই তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে অভিনয়ে নাম লেখান। ১৪ বছর বয়স থেকে নিয়মিত অভিনয় করতে থাকেন।
মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি প্রেমের খবর প্রকাশ্যে আনেন। প্রেমিক ভ্লাদিমির ক্লিটস্কো তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।
বারবার তাঁদের সম্পর্কে ভাঙা–গড়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। বিচ্ছেদের ঘোষণা করেও দুই বছর পর আবার সম্পর্কে জড়ান। আবার বিচ্ছেদ হয়।
একসময় এই অভিনেত্রী অন্ধকারকে ভয়ংকর ভয় পেতেন। যে কারণে তিনি টেলিভিশন ছেড়ে ঘুমাতেন।
প্যানেটিয়ার একবার সমুদ্রসৈকতে খেলাধুলার ছবি পোস্ট করেন। সেই ছবিতে বুকের এক পাশে দাগ দেখা যায়। যা দেখে খবর ছড়াতে থাকে তিনি স্তনের ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি করিয়েছেন। এই নিয়ে কখনোই কিছু বলেননি।
মা হওয়ার আগে তাঁর ওজন ছিল ১১০ পাউন্ড। মা হওয়ার সময় ছিল ১৫৩ পাউন্ড। শারীরিক ওজন নিয়েও তিনি একসময় হতাশায় ভুগতে থাকেন।
সন্তান জন্মদানের পর মাতৃত্বকালীন পরবর্তী বিষণ্নতা ঘিরে ধরে তাঁকে। কখনো কখনো তাঁর কাছে ভয়ংকর একাকী মনে হতো। পরে সময়ের সঙ্গে তিনি সুস্থ হয়ে যান।
এই অভিনেত্রী ও গায়িকার জন্মদিন ১৯৮৯ সালের ২১ আগস্ট। সিনেমা ‘রিমেম্বার দ্য টাইটান’, ‘স্ক্রিম ৪’, ‘হিরোজ’ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।
