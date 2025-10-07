জুবিনের সঙ্গে গারিমা
‘এই জীবনের জন্য শেষ, কিন্তু আমরা আবার এক হব’, জুবিনকে নিয়ে স্ত্রী

প্রয়াত ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী গারিমা গার্গ। ইনস্টাগ্রামে দুজনের এক পুরোনো মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে তিনি আবেগপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। গারিমার এই পোস্ট হৃদয় ছুঁয়েছে নেটিজেনদের।

ছবিতে জুবিনের চিবুক ধরে আদুরে ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখা যায় গারিমাকে। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘এই জীবনের জন্য শেষ… কিন্তু আমরা আবার এক হব!’ পাশাপাশি পোস্টে তিনি #justiceforZubeenGarg হ্যাশট্যাগ দিয়েছেন।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মৃত্যু হয় জুবিন গার্গের। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে জুবিন স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া সাঁতার কেটে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। পরে তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ও উত্সবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। জুবিনের ব্যান্ডমেট শেখর জ্যোতি গোস্বামী দাবি করেছেন যে জুবিনকে হয়তো বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে এবং তা দুর্ঘটনার আড়ালে ঢাকার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

জুবিনের স্ত্রী গারিমাও অভিযোগ করেছেন যে অবহেলার কারণেই এ মৃত্যু। গত সপ্তাহে তিনি এনডিটিভিকে বলেন, ‘ঘটনাস্থলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সন্দেহের আওতায় রয়েছেন। আমরা এফআইআর করেছি। আয়োজক, ম্যানেজার, টিমের সবাই—আমরা সবাইকে সন্দেহ করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আইনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমি মনে করি, তদন্ত ঠিকভাবে চলবে। আমরা দ্রুত তদন্তের অনুরোধ করেছি। আমাদের জানতে হবে, সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল।’

জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় আসাম সরকার সিআইডির তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে, অন্যদিকে গুয়াহাটি হাইকোর্ট তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় কমিশনও গঠন করেছেন। জুবিনের মৃত্যুর সুষ্ঠু বিচার দাবি করে সোচ্চার তাঁর লাখো ভক্ত।

