বিটিএসের অ্যালবামে কী থাকবে

প্রায় চার বছর পর অ্যালবাম নিয়ে ফিরছে বিটিএস। বিগ হিট মিউজিক আগেই জানিয়েছে, ২০ মার্চ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। অ্যালবামে বিটিএসের সাত সদস্যকে পাওয়া যাবে।
এর আগে ২০২২ সালের জুনে অ্যান্থোলজি অ্যালবাম ‘প্রুফ’ প্রকাশ করেছিল আরএম, জিমিনরা। ২০২০ সালে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম ‘ম্যাপ অব দ্য সোল: সেভেন’ প্রকাশ করেছিল বিটিএস।
বিরতি ভেঙে অ্যালবামে ফেরার ঘোষণায় নড়েচড়ে বসেছেন বিটিএসের অনুরাগীরা। অ্যালবামে কী থাকছে, তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই।
অ্যালবামের নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি। জানা গেছে, এতে মোট ১৪টি গান থাকবে। বিটিএস সব সময় তাদের গান দিয়ে নিজেদের ভাবনা ও সমাজ নিয়ে কথা বলে, এই অ্যালবামেও সেই ধারাই থাকবে।
বিগ হিট মিউজিক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শেষ ভাগে অ্যালবামের রেকর্ডিং হয়েছে।
মাঝে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ ও একক ক্যারিয়ারে ব্যস্ত ছিলেন বিটিএসের সদস্যেরা। এর মধ্যে বিরতি টেনেছিল বিটিএস। এর মধ্যে গ্রুপের সাত সদস্য প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন, বিরতি ভেঙে আবারও ভক্তদের সামনে ফিরছেন তাঁরা।
বিটিএস থেকে বিরতির মধ্যে গ্রুপের সদস্যদের অনুভূতিকে গানে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিটিএসের অনুরাগীদের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। গানের মাধ্যমে অনুরাগীদের জন্য আবেগঘন বার্তা দেবে বিটিএস।
এর বাইরে ওয়ার্ল্ড ট্যুরের ঘোষণা দেবে গ্রুপটি, ১৪ জানুয়ারি ট্যুর নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে। এর আগে ২০২২ সালের এপ্রিলে লাস ভেগাসে ‘পারমিশন ট্যু ড্যান্স অন স্টেজ’ ট্যুর করেছে গ্রুপটি।
কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে