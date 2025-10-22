অনুভূতি জানাতে গিয়ে দাম্পত্য জীবন ও সন্তানের জন্য দোয়া চেয়েছেন নামিয়া
জেমস ও পুত্র জিবরানকে নিয়ে যা বললেন নামিয়া

নাজমুল হকঢাকা

নগরবাউল জেমসের জীবনে বসন্ত হয়ে এসেছেন নামিয়া আনাম। বুধবার প্রথম আলোতে জেমসের সঙ্গে বিয়ের খবর প্রকাশ হতেই যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া এই তরুণী এখন আলোচনায়। শুধু বিয়েই নয়, দাম্পত্য জীবনের এক বছর না পেরোতেই তাঁদের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি—পুত্রসন্তান জিবরান আনাম। অনুভূতি জানাতে গিয়ে দাম্পত্য জীবন ও সন্তানের জন্য দোয়া চেয়েছেন নামিয়া।

প্রথম আলোকে নামিয়া আনাম বলেন, ‘জিবরানকে নিয়ে আমি আর জেমস খুবই সুখে আছি। সত্যিই জীবনের সেরা সময় পার করছি। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন।’
নামিয়া আনাম জন্মেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি নিউইয়র্কের জন জে কলেজ থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিসে স্নাতক করেছেন। তাঁর বাবা নুরুল আমিন পেশায় ব্যবসায়ী, মা নাহিদ আমিন গৃহিণী। পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা তিনি।

জেমস–নামিয়া

২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে এক ছোট্ট ঘরোয়া আয়োজনে জেমস ও নামিয়ার প্রথম দেখা হয়। এরপর মুঠোফোনে যোগাযোগ, ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব, আর সেখান থেকেই ভালোবাসার শুরু। মজার ব্যাপার হলো, নামিয়া আগে থেকে জেমস সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না।

এক বছর প্রেমের পর ২০২৪ সালের ১২ জুন ঢাকায় দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর নামের সঙ্গে স্বামীর বংশপদবি যোগ করে তিনি ‘নামিয়া আনাম’ নামটি ব্যবহার শুরু করেন। চলতি বছরের ৮ জুন নিউইয়র্কের হান্টিংটন হাসপাতালে পুত্রসন্তান জন্ম দেন নামিয়া। নাম রাখা হয় জিবরান আনাম।

