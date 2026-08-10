সোফিয়া
সোফিয়া
গান

বিরতি নিলেন ক্যাটসআই তারকা সোফিয়া

বিনোদন ডেস্ক

মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন জনপ্রিয় গার্ল গ্রুপ ক্যাটসআইয়ের সদস্য সোফিয়া লাফোর্তেজা। এ সময় দলের কোনো প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না তিনি।

গত শুক্রবার ভক্তদের প্ল্যাটফর্ম উইভার্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে ক্যাটসআইয়ের লেবেল হাইবে এক্স জেফেন রেকর্ডস জানিয়েছে, সোফিয়া সাময়িকভাবে দলের আসন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না। তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।


বিবৃতিতে বলা হয়, সোফিয়াকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁকে দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নেওয়া ও নিয়মিত যত্নে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁর অবস্থার আবারও মূল্যায়ন করা হবে।

নিজের ইনস্টাগ্রামেও বিষয়টি জানিয়েছেন সোফিয়া। তিনি লিখেছেন, ‘এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। তবে আমি বুঝতে পারছি, স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াই সবার আগে।’
এখন নিজের মন ও শরীরের যত্ন না নিলে ভবিষ্যতে প্রিয় কাজটি দীর্ঘদিন করে যেতে পারবেন না বলেও জানান সোফিয়া। সুস্থ হয়ে আরও শক্তভাবে ফিরে আসার আশাবাদ জানিয়েছেন এই গায়িকা।

Also read:সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নিলেন কাজল

২০২৩ সালে ছয় সদস্য নিয়ে গঠিত হয় ক্যাটসআই। দলের অন্য সদস্যরা হলেন লারা, ড্যানিয়েলা, মানন, মেগান ও ইউনচে। ‘গনার্লি’, ‘পিঙ্কি আপ’ ও ‘গ্যাব্রিয়েলা’ গান দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পেয়েছে দলটি। গত বছর দুটি বিভাগে গ্র্যামি পুরস্কারের মনোনয়নও পেয়েছিল ক্যাটসআই।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে দলের আরেক সদস্য মানন ব্যানারম্যানও স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য সাময়িক বিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এখনো তিনি দলে ফেরেননি।
সোফিয়ার বিরতির কারণে এখন চার সদস্যকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবে দলটি।

বিবিসি অবলম্বনে

আরও পড়ুন