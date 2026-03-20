ঢাকাবাসীদের জন্য ‘চাঁদরাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’ শীর্ষক সাংস্কৃতিক আয়োজন করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জানিয়েছে, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ এটি আয়োজন করছে।
একাডেমির উন্মুক্ত নন্দনমঞ্চে সংগীত পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী দিলরুবা খান, বেবী নাজনীন, ন্যান্সি, পিয়াল হাসান, নোলক বাবু, অনিমেষ রায়, অনন্যা আচার্য্য ও সমীর কাওয়াল।
আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মফিদুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করবেন একাডেমির মহাপরিচালক শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ।
অনুষ্ঠান আয়োজন প্রসঙ্গে মহাপরিচালক ও কবি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে সব ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর উৎসবকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্যাপন করা প্রয়োজন।’
রেজাউদ্দিন আহমেদ জানান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে সবার সরব অংশগ্রহণ কামনা করা হচ্ছে।
আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত। দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে মেহেদি কর্নার।