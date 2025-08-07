বাংলা লোকগানের রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ শুরু হচ্ছে আবার

লোকসংগীত আবহমান বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোকসংগীতের সুরের মূর্ছনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের আবেগ। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এবং সারা বিশ্বে বাংলার বাউলসংগীতকে পৌঁছে দিতে মাছরাঙা টেলিভিশনে পঞ্চমবারের মতো শুরু হচ্ছে লোকসংগীতের রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫’। ‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’ স্লোগান নিয়ে সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের ওরাল কেয়ার ব্র্যান্ড ম্যাজিকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজনটির উদ্দেশ্য ঐতিহ্যবাহী লোকগানের এই আবেদনকে বিশ্বদরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব তথ্য জানিয়েছেন ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’র আয়োজকেরা।
লোকগানের সম্ভাবনাময় শিল্পীদের খুঁজে বের করতে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিযোগিতা আজ আর কেবল একটি রিয়েলিটি শো নয়, হয়ে উঠেছে বাংলা লোকসংগীতের জাগরণের এক নির্ভরযোগ্য মঞ্চ, যা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও।
বিচারক প্যানেলে তিন ঘরানার তিনজন
এবারের আয়োজনে বিচারক হিসেবে থাকছেন লোকসংগীতের শক্তিশালী কণ্ঠ শফি মণ্ডল, আধুনিক ও ব্যান্ড সংগীতের জনপ্রিয় গায়ক পার্থ বড়ুয়া এবং ফিউশন ও সমকালীন ধারার শক্তিমান শিল্পী নিগার সুলতানা সুমি। ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার এই তিন বিচারক প্রতিযোগীদের মূল্যায়নে আনবেন নতুন গভীরতা ও ভারসাম্য। শফি মণ্ডল থাকবেন বাউল ও মারফতি ঘরানার প্রতিনিধি হিসেবে, পার্থ বড়ুয়া আধুনিক ও মঞ্চমুখী সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হবেন, আর সুমি তুলে ধরবেন ফিউশন ও নতুন ধারার উপস্থাপনশৈলী।
কারা থাকছে আয়োজনে
অনুষ্ঠানটির আয়োজক সান ফাউন্ডেশন। পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড। মাছরাঙা টেলিভিশন সম্প্রচার সহযোগী এবং মিডিয়াকম লিমিটেড দায়িত্ব পালন করছে ক্রিয়েটিভ ও ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে। প্রতিযোগীদের পোশাক সহযোগিতায় এবার যুক্ত হয়েছে দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড বিশ্বরঙ।
বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী মালিক মোহাম্মদ সাঈদ, মিডিয়াকম লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী ও মাছরাঙা টেলিভিশনের নির্বাহী পরিচালক অজয় কুমার কুণ্ডু এবং স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং জেসমিন জামান।
লোকসংগীতের পরম্পরায় নতুন সংযোজন
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ কেবল গান নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলার আদি সংগীত ধারাগুলোর—বাউল, লালনগীতি, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি ও পালাগানের চর্চা, সংরক্ষণ ও আধুনিক উপস্থাপন নিয়ে কাজ করে এ আয়োজন। এই মঞ্চ হয়ে উঠেছে সাধক লালন শাহ, হাসন রাজা, রাধারমণ দত্ত, আবদুল করিম প্রমুখ লোকগানের পুরোধাদের উত্তরাধিকার বহনের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অডিশনের পর গ্রুমিং সেশনে অংশ নেবেন। সেখানে গান, পরিবেশনা ও মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপনের নানা দিক শেখানো হবে অভিজ্ঞ মেন্টরদের তত্ত্বাবধানে। এরপর ‘মাস্টার সিলেকশন’ ও ‘স্টুডিও রাউন্ড’-এর মধ্য দিয়ে এগোবে প্রতিযোগিতা, যার চূড়ান্ত রূপ পাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে।
লোকগানের জীবন্ত আর্কাইভ
‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ এখন কেবল টিভি পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইউটিউবে তাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার প্রায় ২ লাখ এবং মোট ভিউ ৫ কোটির বেশি। তাদের পরিবেশনা পাওয়া যাচ্ছে স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক ও অ্যামাজন মিউজিকের মতো আন্তর্জাতিক মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও। প্রকাশিত হয়েছে গবেষণাভিত্তিক বই ‘লোকগানের শুদ্ধ সংকলন’, যেখানে লোকসংগীতের গঠনপ্রক্রিয়া, গীতধর্ম ও ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’ এখন হয়ে উঠেছে বাংলা লোকসংগীতের একটি জীবন্ত আর্কাইভ।
নতুন প্রতিভা থেকে পেশাদার সংগীতজীবন
এ আয়োজন থেকে উঠে এসেছেন অনেক প্রতিভাবান শিল্পী। যেমন ইতি ইব্রাহীম, কামরুজ্জামান রাব্বী ও নয়ন সূত্রধর, যাঁরা এখন দেশে-বিদেশে লোকগানের নতুন ধারা তৈরি করছেন। আয়োজকেরা বলছেন, এটি কেবল এককালীন প্রতিযোগিতা নয়, বরং অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি পেশাদার সংগীতজীবনের ভিত্তি। শুধু তা–ই নয়, প্রতিযোগীদের মৌলিক পরিবেশনার স্বত্ব, রয়্যালটি ও ভবিষ্যৎ প্রয়োগ–সংক্রান্ত বিষয়েও নজরদারি থাকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে, যা এ আয়োজনকে অন্য সব রিয়েলিটি শো থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।কীভাবে অংশ নেবেনঅনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহীরা www.magicbauliana.com.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া কল করা যাবে ০৮০০০৮৮৮০০০ এই নম্বরেও।