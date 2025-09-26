গজল শিল্পী শাহজাহান খান
গজল শিল্পী শাহজাহান খান
গান

শাহজাহান খানের গজল সন্ধ্যা

বিনোদন ডেস্ক

চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদ এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গজল শিল্পী শাহজাহান খানের একক পরিবেশনায় ভিন্ন রকম এক সন্ধ্যা কাটান দর্শক-শ্রোতারা। চুরাশিয়ান চট্টগ্রামের উদ্যোগে এই গজল সন্ধ্যায় শিল্পী শাহজাহান বাংলা, উর্দু, হিন্দি ভাষায় ২৫টির মতো গজল পরিবেশন করেন।

Also read:ইউটিউবে একের পর এক হিট গান, কে এই তরুণ গায়ক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির সন্তান শাহজাহান খান তিন দশকের বেশি সময় ধরে গজল পরিবেশন করে আসছেন। তিনি ওস্তাদ নিয়াজ মুহাম্মদ চৌধুরীর কাছে সংগীতের তালিম নেন। প্রবাসজীবনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাকিস্তান ও ভারতের নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে গজল গেয়ে পরিচিতি পান।

Also read:তিনি না থাকার শূন্যতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়...

ওস্তাদ মেহেদী হাসান, মুহাম্মদ রফি, ওস্তাদ গুলাম আলী, জগজিৎ সিং, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নিয়াজ মুহাম্মদ চৌধুরী, পঙ্কজ উদাস ও মান্না দের গান পরিবেশনের পাশাপাশি তিনি নিজের লেখা ও সুর করা গানও গেয়ে থাকেন। গজলের ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের শায়েরি শোনান তিনি। এ পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন চট্টগ্রামের তবলাবাদক সানু, কি-বোর্ড বাদক রোমেন শীল ও গিটারিস্ট মুখেশ।

আরও পড়ুন