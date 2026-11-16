গ্র্যামির দৌড়ে নারী তারকার জয়জয়কার, বিয়ন্সের রেকর্ডে ভাগ বসালেন রে

বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার গ্র্যামির মনোনয়নে এবার নারীদের জয়জয়কার। ১১টি মনোনয়ন নিয়ে সবার ওপরে ব্রিটিশ গায়িকা রে। এর মধ্য দিয়ে এক আসরে সর্বাধিক মনোনয়ন পাওয়া নারী শিল্পী হিসেবে বিয়ন্সের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন তিনি। তাঁর পেছনেই আছেন স্প্যানিশ সংগীততারকা রোসালিয়া। ৯টি মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে টেলর সুইফট, অলিভিয়া রদ্রিগো, ফিবি ব্রিজার্স ও অলিভিয়া ডিনের মতো শিল্পীরাও আছেন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে। তবে আলোচিত অনেক তারকার নাম নেই মনোনয়নের তালিকায়। সব মিলিয়ে আগামী বছরের গ্র্যামির লড়াই ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন উত্তেজনা।
সোমবার (১৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ৬৯তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন ঘোষণা করে রেকর্ডিং একাডেমি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টো ডটকম অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এবারের আসরে মোট ১০০টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে।
বিয়ন্সের রেকর্ডে ভাগ বসালেন রে
এবারের গ্র্যামি মনোনয়নে সবচেয়ে বড় চমক ব্রিটিশ গায়িকা ও গীতিকার রে। তাঁর পুরো নাম র্যাচেল আগাথা কিন। একসময় সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজের জায়গা করে নিতে নানা বাধার মুখে পড়লেও এখন বিশ্বসংগীতের অন্যতম আলোচিত নাম তিনি।
রেইয়ের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘দিস মিউজিক মে কনটেইন হোপ’ মনোনয়ন পেয়েছে বছরের সেরা অ্যালবাম বিভাগে। তাঁর জনপ্রিয় গান ‘হয়ার ইজ মাই হাজব্যান্ড!’ রয়েছে বছরের সেরা রেকর্ড ও বছরের সেরা গান—দুই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেই। এ ছাড়া সেরা গীতিকার, পপ পরিবেশনা, মিউজিক ভিডিওসহ বিভিন্ন বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।
এক আসরে ১১টি মনোনয়ন পাওয়ার নজির এর আগে গড়েছিলেন বিয়ন্সে। এবার সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন রে। বিশেষ করে বছরের সেরা অ্যালবাম, রেকর্ড ও গানের বিভাগে প্রথমবার মনোনয়ন পেয়ে নিজের ক্যারিয়ারের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন তিনি।
রোসালিয়ার নয় মনোনয়ন
রেইয়ের পরেই রয়েছেন স্পেনের সংগীততারকা রোসালিয়া। তাঁর ঝুলিতে এসেছে ৯টি মনোনয়ন। স্প্যানিশ ভাষার সংগীতকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনপ্রিয় করে তোলা এই শিল্পী এবার পপ, অল্টারনেটিভ, লাতিন ও গ্লোবাল মিউজিকের পাশাপাশি গ্র্যামির প্রধান বিভাগগুলোতেও জায়গা করে নিয়েছেন।
রোসালিয়ার ‘লাক্স (কমপ্লিট ওয়ার্কস)’ বছরের সেরা অ্যালবামের মনোনয়ন পেয়েছে। অন্যদিকে বিয়র্ক ও ইভস টিউমারের সঙ্গে তাঁর ‘বার্গহাইন’ গানটি মনোনীত হয়েছে বছরের সেরা রেকর্ড ও বছরের সেরা গানের বিভাগে।
বিভিন্ন সংগীতধারা ও ভাষার সমন্বয়ে তৈরি রোসালিয়ার সংগীত ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচিত। গ্র্যামির এবারের মনোনয়ন সেই অবস্থান আরও শক্ত করেছে।
সাতটি করে মনোনয়ন চার তারকার
এবার সাতটি করে মনোনয়ন পেয়েছেন চারজন—এলা ল্যাংলি, মিরান্ডা ল্যামবার্ট, অলিভিয়া রদ্রিগো ও ফিবি ব্রিজার্স।
বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন কান্ট্রি সংগীতশিল্পী এলা ল্যাংলি। তাঁর ‘চুজিন টেক্সাস’ গানটি বছরের সেরা রেকর্ড ও বছরের সেরা গানের বিভাগে মনোনীত হয়েছে। ‘ড্যান্ডেলিয়ন’ রয়েছে বছরের সেরা অ্যালবামের তালিকায়। একই সঙ্গে সেরা নবাগত শিল্পী বিভাগেও মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ গ্র্যামির সবচেয়ে আলোচিত চারটি প্রধান বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ল্যাংলি।
অলিভিয়া রদ্রিগোর ‘ইউ সিম প্রিটি স্যাড ফর আ গার্ল সো ইন লাভ’ অ্যালবামটিও রয়েছে বছরের সেরা অ্যালবামের দৌড়ে। তাঁর ‘দ্য কিউর’ মনোনীত হয়েছে বছরের সেরা গান ও রেকর্ড বিভাগে।
ফিবি ব্রিজার্সের ‘লস্ট উইকেন্ড’ অ্যালবামও রয়েছে বছরের সেরা অ্যালবামের তালিকায়। অন্যদিকে জনপ্রিয় কান্ট্রি তারকা মিরান্ডা ল্যামবার্ট মনোনয়ন পেয়েছেন গীতিকার ও প্রযোজক হিসেবেও।
টেলর সুইফট বনাম নতুন প্রজন্ম
গ্র্যামির এবারের প্রতিযোগিতায় আরেকটি বড় আকর্ষণ টেলর সুইফট। পাঁচটি মনোনয়ন পেয়েছেন মার্কিন এই পপ তারকা।
তাঁর ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ অ্যালবাম জায়গা করে নিয়েছে বছরের সেরা অ্যালবামের তালিকায়। ‘দ্য ফেট অব ওফেলিয়া’ মনোনয়ন পেয়েছে বছরের সেরা রেকর্ড বিভাগে। আর ‘টয় স্টোরি ৫’ চলচ্চিত্রের গান ‘আই নিউ ইট, আই নিউ ইউ’ রয়েছে বছরের সেরা গানের বিভাগে।
বছরের সেরা অ্যালবাম বিভাগে টেলরের প্রতিদ্বন্দ্বী রেই, রোসালিয়া, অলিভিয়া রদ্রিগো, ফিবি ব্রিজার্স, অলিভিয়া ডিন, এলা ল্যাংলি ও ব্রুনো মার্স।
এই বিভাগে আট মনোনীত শিল্পীর মধ্যে সাতজনই নারী। একমাত্র পুরুষ শিল্পী ব্রুনো মার্স। তাঁর ‘দ্য রোমান্টিক’ অ্যালবামটি মনোনয়ন পেয়েছে। ব্রুনো মার্স এবার মোট ছয়টি মনোনয়ন পেয়েছেন। সমানসংখ্যক মনোনয়ন পেয়েছেন লিওন থমাস ও অলিভিয়া ডিন।
বিয়ন্সের নতুন ইতিহাস
এবারের গ্র্যামিতে আরেকটি ঐতিহাসিক অর্জন বিয়ন্সের। ‘মর্নিং ডিউ (ডঙ্ক)’ গানের জন্য সেরা আরঅ্যান্ডবি একক পরিবেশনা বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে তাঁর ক্যারিয়ারে মোট গ্র্যামি মনোনয়নের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০।
গ্র্যামির ইতিহাসে প্রথম শিল্পী হিসেবে শততম মনোনয়নের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বিয়ন্সে। এর আগেই তিনি গ্র্যামির ইতিহাসে সর্বাধিক পুরস্কারজয়ী শিল্পীর স্বীকৃতি পেয়েছেন।
কে-পপে নতুন অধ্যায়, জেনির চমক
এবারের গ্র্যামিতে এশীয় পপসংগীতের জন্য প্রথমবার আলাদা পুরস্কার বিভাগ চালু হয়েছে। সেরা এশিয়ান পপ মিউজিক পারফরম্যান্স বিভাগে মনোনীত হয়েছে ছয়টি গান।
জাপানের বেবিমেটাল ও পলিফিয়ার ‘সানসেট কিস’, ফিলিপাইনের বিআইএনআইর ‘উনাং কিলিগ’, দক্ষিণ কোরিয়ার আইভের ‘ব্যাং ব্যাং’, কিইকিইর ‘৪০৪ (নিউ এরা)’, জাপানি গায়িকা লিসার ‘ইয়েস’ এবং ফিলিপাইনের এসবি১৯-এর ‘ভিসা’।
তবে কে-পপ অনুরাগীদের জন্য আরও বড় চমক ব্ল্যাকপিঙ্ক সদস্য জেনির মনোনয়ন। অস্ট্রেলীয় সংগীত প্রকল্প টেম ইমপালার সঙ্গে তাঁর ‘ড্রাকুলা’ গানটি বছরের সেরা রেকর্ড বিভাগে জায়গা পেয়েছে। একই গান মনোনীত হয়েছে সেরা পপ ডুয়ো বা গ্রুপ পরিবেশনা বিভাগেও।
এর মধ্য দিয়ে বছরের সেরা রেকর্ড বিভাগে মনোনয়ন পাওয়া দ্বিতীয় কে-পপ শিল্পী হিসেবে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছেন জেনি।
আলোচিত যাঁরা বাদ
মনোনয়নের আনন্দের পাশাপাশি এবার আলোচনায় এসেছে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পীর বাদ পড়ার ঘটনা।
ব্রিটিশ পপ তারকা হ্যারি স্টাইলস এবার কোনো বিভাগেই মনোনয়ন পাননি। একই অবস্থা জাস্টিন বিবার, এড শিরান ও স্যাম স্মিথের। আলোচিত গায়িকা গ্রেসি আব্রামসও মনোনয়নের তালিকায় জায়গা পাননি।
এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক গার্ল গ্রুপ ক্যাটসআই এবং মার্কিন কান্ট্রি সংগীতশিল্পী লুক কম্বসের নামও নেই এবারের মনোনীত শিল্পীদের তালিকায়।
তবে মনোনয়ন না পাওয়া মানেই সংগীতের জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে পড়া নয়। কারণ, গ্র্যামির মনোনয়ন নির্ধারণ করেন রেকর্ডিং একাডেমির ভোটার সদস্যরা। জনপ্রিয়তা বা বিক্রির হিসাবের পাশাপাশি সংগীতের শিল্পমান ও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মূল্যায়ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
নতুন শিল্পীদের লড়াই
সেরা নবাগত শিল্পী বিভাগেও এবার রয়েছে বৈচিত্র্য। এলা ল্যাংলির পাশাপাশি মনোনয়ন পেয়েছে রক ব্যান্ড গিজ ও আঞ্জিন দ্য পোয়াত্রিন। আরও আছেন স্লেইটার, সিয়েনা স্পাইরো, ডন টলিভার, রেমি উলফ এবং দ্য ওম্যাক সিস্টার্স।
বিশেষ করে এলা ল্যাংলিকে ঘিরে আগ্রহ বেশি। কারণ, সেরা নবাগত শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি তিনি বছরের সেরা অ্যালবাম, রেকর্ড ও গানের বিভাগেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
পাঁচ নতুন বিভাগ
সংগীতের পরিবর্তিত ধারা ও বৈশ্বিক জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে এবার গ্র্যামিতে পাঁচটি নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে। এগুলো হলো সেরা এশিয়ান পপ মিউজিক পারফরম্যান্স, সেরা আরঅ্যান্ডবি সহযোগী বা দলীয় পরিবেশনা, সেরা ঐতিহ্যবাহী পপ কণ্ঠ পরিবেশনা, সেরা ঐতিহ্যবাহী ফোক অ্যালবাম এবং সেরা লাতিন গান।
এবার মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ২৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত সংগীতকর্ম। আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে চূড়ান্ত ভোট। বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি।
এবারের গ্র্যামিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—রে কি শুধু বিয়ন্সের মনোনয়নের রেকর্ড স্পর্শ করেই থামবেন, নাকি পুরস্কার জিতেও ইতিহাস গড়বেন? উত্তর মিলবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে।
সূত্র: গ্র্যামির ওয়েবসাইট, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ও দ্য গার্ডিয়ান অবলম্বনে।