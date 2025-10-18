জন্মদিনে তাহসানের শেষ গান, ২২ বছর পর ‘প্রাকৃতিক’ ফিরল

‘তিনটা গান বানানো আছে। কিন্তু আর রিলিজ করব না। পোরসেলিনা তাহসানস প্লেলিস্ট প্রকল্পের শেষ গানটা হয়তো শুধু প্রকাশিত হবে। তারপর শেষ। এরপর আর কোনো নতুন গান প্রকাশ করব না।’ এভাবেই বলেছিলেন তাহসান খান, সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে প্রথম আলোকে দেওয়া তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে। তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—এ সাক্ষাৎকারই তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ মিডিয়া কথোপকথন, আর সামনের পথে তিনি কেবল নিজের মতো বাঁচতে চান, দূরে থাকতে চান প্রচারণা আর আলোচনার বৃত্ত থেকে।
আজ ১৮ অক্টোবর, তাহসানের জন্মদিন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিক এই দিনেই প্রকাশিত হলো তাঁর সংগীতজীবনের শেষ গান ‘প্রাকৃতিক’। বেলা ৩টায় পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান পোরসেলিনা সিরামিকসের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে গানটি। তাহসানের নিজস্ব ইউটিউব প্ল্যাটফর্মেও শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছেন তাঁর জীবনের শেষ সুর।
২২ বছর পর ‘প্রাকৃতিক’-এর প্রত্যাবর্তন
২০০৩ সালে প্রকাশিত ব্যান্ড ব্ল্যাকের জনপ্রিয় অ্যালবাম ‘উৎসবের পর’-এ প্রথমবার শোনা গিয়েছিল ‘প্রাকৃতিক’ গানটি। তখন এর গায়ক ছিলেন জন কবির ও তাহসান খান। সেই সময়ের শ্রোতাদের কাছে গানটি ছিল তরুণ প্রজন্মের আবেগের প্রতীক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম, বিচ্ছেদ আর স্মৃতির গানের মতো এক মৃদু হাওয়া। দীর্ঘ ২২ বছর পর সেই গানই ফিরল নতুন সংগীতায়োজনে, এক নতুন রূপে, এক পুরোনো হৃদয়ের কণ্ঠে। এবার এককভাবে গেয়েছেন তাহসান খান। গানটির কথা ও সুর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, তবে সংগীতায়োজনে যুক্ত হয়েছে সময়োপযোগী যন্ত্রসংগীত ও সমৃদ্ধ সাউন্ড ডিজাইন।
পোরসেলিনার ব্যানারে এটি প্রকাশিত হয়েছে পোরসেলিনা তাহসানস প্লেলিস্ট-এর শেষ গান হিসেবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাহসানের গাওয়া জনপ্রিয় কিছু গানকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।
‘শেষ গান’ এক আবেগের অধ্যায়
পোরসেলিনা সিরামিকসের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা নাহিয়ান বিন মাহবুব প্রথম আলোকে জানান, এটি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রকল্পের শেষ গান। এর আগে ‘পোরসেলিনা তাহসানস প্লেলিস্ট’ থেকে নতুন সংগীতায়োজনে তাহসানের গাওয়া সাতটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। নাহিয়ান বলেন, ‘তাহসান ভাই বলেছেন, এটি তাঁর জীবনের শেষ গান, এরপর তিনি আর নতুন কোনো গান গাইবেন না। সে হিসেবে তাঁর জীবনের শেষ গানটি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে—এটা আমাদের জন্য এক গর্বের বিষয়।’
গান নয়, এক প্রজন্মের বিদায়
তাহসানের গাওয়া ‘প্রাকৃতিক’ এখন আর কেবল একটি গান নয়—এটি যেন এক প্রজন্মের আবেগের সমাপ্তি। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রেমে বা একাকিত্বে তাহসানের গান শুনে বড় হয়েছেন, তাঁদের কাছে এই গান মানে স্মৃতির দরজা খুলে যাওয়া। ফেসবুকে এমন মন্তব্য করেছেন অনেকে। ব্ল্যাকের সময় থেকে একক সংগীতজীবন, নাটকের গান, কনসার্ট—সব মিলিয়ে দুই দশকের বেশি সময়জুড়ে তাহসান ছিলেন জনপ্রিয় মুখ। সে হিসেবে বলা যায়, নতুন সংগীতায়োজনে প্রকাশিত প্রাকৃতিক শ্রোতাদের ফিরিয়ে নিচ্ছে ২০০০ দশকের শুরুতে, যখন ‘ভালোবাসা’, ‘ভালো লাগে না’, ‘আবার আমায় ছাড়ো তুমি’র মতো গান গেয়ে তাহসান হয়ে উঠেছিলেন তরুণদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।
এই শেষ গানে যেন সেই বার্তাই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে—ভালো গান কখনো পুরোনো হয় না। সময়ের স্রোতে ভেসে গেলেও ভালো সুর, কথার আবেগ আর কণ্ঠের মায়া মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে বহুদিন। ‘প্রাকৃতিক’ গানটি তাই কেবল তাহসানের বিদায়ের সুর নয়, বরং তাঁর সংগীতযাত্রার সারাংশ বলছেন তাঁর ভক্তরা।