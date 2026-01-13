মারা গেছেন মলয় কুমার গাঙ্গুলী

একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা ও লোকসংগীতশিল্পী মলয় কুমার গাঙ্গুলী মারা গেছেন। তবলাশিল্পী পল্লব স্যানাল প্রথম আলোকে জানান, ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৯টা ২০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মলয় কুমার গাঙ্গুলীর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। গতকাল রাত ২টায় তাঁর মরদেহ ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘরে রাখা হয়েছে। মলয় কুমার গাঙ্গুলীর একমাত্র মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন, আজ রাতে মেয়ে ফেরার পর শেষকৃত্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
একাত্তরে কলকাতায় গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন মলয় কুমার গাঙ্গুলী। বেতারকেন্দ্রে এস এম আবদুল গণি বোখারীর লেখা ও সুরে ‘ওরে ও বাঙালি আর কতকাল থাকবি ঘুমেতে হইয়া বিভোর’ গানে এককভাবে কণ্ঠ দেন মলয় কুমার গাঙ্গুলী।
মলয় কুমার গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে শোক জানান একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা তিমির নন্দী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমরা দিনে দিনে খুব একা হয়ে যাচ্ছি। এই শূন্যতা পূরণ হবার নয়। যেখানে আছেন, ভালো থাকুন, মলয়দা। দেশের জন্য আপনার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
‘পুত্রবধূ’ সিনেমায় ‘গুরু উপায় বলো না’ গেয়ে শ্রোতামহলে সাড়া ফেলেছিলেন মলয় কুমার গাঙ্গুলী। গানে পর্দায় ঠোঁট মিলিয়েছিলেন প্রয়াত অভিনেতা প্রবীর মিত্র। ‘আমার মনতো বসে না’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমার গানে পাওয়া গেছে তাঁকে।
আলোচিত গান ‘যদি রাত পোহালে শোনা যেত, বঙ্গবন্ধু মরে নাই’–এর সুরকার তিনি, গানটি গেয়েছেনও তিনি। হাসান মতিউর রহমানের লেখা গানটি পরবর্তী সময়ে সাবিনা ইয়াসমীনও গেয়েছেন।
নেত্রকোনার কেন্দুয়ার মোজাফফরপুর গ্রামে ১৯৪৬ সালে মলয় কুমার গাঙ্গুলীর জন্ম হয়।