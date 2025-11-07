‘গুলবাহার’-এর পর ‘যাব যাব মন’

‘দাঁড়ালে দুয়ারে’, ‘নিঠুর মনোহর’, ‘জেনে নিয়ো’ থেকে ‘গুলবাহার’—একের পর এক সাড়া জাগানো গানে পরিচিতি পেয়েছেন সংগীতশিল্পী ঈশান মজুমদার। গায়কি আর ব্যতিক্রমী পরিবেশনায় আলাদা পরিচয় তৈরি করেছেন তিনি।
মাস পাঁচেক আগে প্রকাশিত ‘গুলবাহার’ গানটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউটিউবে গানটির ভিডিও ২ কোটি ৮০ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। গানটি এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে।
‘গুলবাহার’ প্রকাশের পাঁচ মাস পরও ঈশানের কোনো গান আসেনি। গান পেতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন অনুরাগীরা।
ঈশান মজুমদার প্রথম আলোকে জানালেন, অনুরাগীদের আর খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এই মাসেই তাঁর গাওয়া ‘যাব যাব মন’ শিরোনামে ফোক ঘরানার গানটি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। বর্তমানে গানটির পোস্টপ্রোডাকশনের কাজ চলছে। গানের কথা লিখেছেন যশ নমুদার, যুগ্মভাবে সংগীতায়োজন করেছেন ঈশান ও দীপ্র আহমেদ।
গত বছর জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে গানের ভিডিও চিত্রে দৃশ্যধারণ করা হয়েছে। মডেল হিসেবে আবদুল্লাহ আল সেন্টু ও মার্শিয়াকে দেখা যাবে। ঈশান মজুমদার বলেন, ‘সাঁতাও সিনেমায় সেন্টু ভাই খুব ভালো অভিনয় করেছেন। সিনেমাটি দেখে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, তাঁর সঙ্গে মার্শিয়াকে নেওয়া হয়।’
ক্যারিয়ারে অল্প কয়েকটি গান করেছেন ঈশান, বেশির ভাগ গানই মেলোডি–নির্ভর। প্রায় প্রতিটি গানই শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। বিষয়টি নিয়ে ঈশান বলেন, ‘আমার গান এত মানুষ শুনছে, এটা স্বপ্নের মতো। আমি যে রকম লিখতে পারি, গাইতে পারি, সেভাবেই গান বানাই। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়, আমার আর্টওয়ার্ক সেভাবেই মানুষের সামনে উপস্থাপন করি। মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা আমাকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহস দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে এত মানুষের মধ্যে আমার গান তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন।’
‘যাব যাব মন’ ছাড়াও আরও দু–তিনটি গান রেকর্ড করেছেন ঈশান। শিগগিরই ভিডিও চিত্রের কাজ করবেন, ধারাবাহিকভাবে একে একে গানের ভিডিও প্রকাশ করবেন। এর বাইরে আরও কয়েকটি গান লেখা রয়েছে তাঁর।
২০২৩ সালে কোক স্টুডিও বাংলায় ‘দাঁড়ালে দুয়ারে’ গেয়ে পরিচিতি পান ঈশান। ঈশানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়।