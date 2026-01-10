তাহসান ও রোজা
তাহসান বললেন, ‘আমাদের বিচ্ছেদের ঘটনা সত্য’

জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খানকে ঘিরে ব্যক্তিজীবন নিয়ে চলমান নানা গুঞ্জনের অবসান ঘটালেন তিনি নিজেই। স্ত্রী রোজা আহমেদের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছেন তাহসান। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে তিনি প্রথম আলোর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে।
সম্প্রতি তাহসান ও রোজা আহমেদের বিবাহবার্ষিকী এক বছর পূর্ণ হলেও দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাহসান বলেন, আপাতত তিনি প্রকাশ্যে বিস্তারিত কিছু বলতে চান না। তবে অ্যানিভার্সারি উদ্‌যাপন নিয়ে যে খবরগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো সত্য নয় বলেও জানান তিনি।

বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে তাহসান বলেন, ‘সত্য বলতে আমাদের বিচ্ছেদের ঘটনা সত্য। এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলব। তবে এখন নয়।’ কবে এবং কেন এমন সিদ্ধান্ত—এ প্রশ্নে তিনি জানান, বিষয়টি অনেক বড় এবং সবকিছু চূড়ান্ত হলেই তিনি বিস্তারিত জানাবেন।

রোজা থাকেন নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে

তাহসান আরও জানান, তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদা আছেন। তাঁর ভাষায়, ‘গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আসি।

সেই ট্যুরের আগেই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি ফেসবুক ও গান থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছি।’

গত বছর রোজা আহমেদের সঙ্গে সংগীতশিল্পী তাহসান

নিজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন এই শিল্পী। তাহসান বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিকভাবে ভালো নেই, তবে এর কারণ এখনই প্রকাশ্যে বলতে চান না। মানসিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় বলেই জানান তিনি। সে কারণেই ফোনে কথা না বলে হোয়াটসঅ্যাপেই প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

বর্তমান সময় কীভাবে কাটছে—এমন প্রশ্নে তাহসান বলেন, তিনি একা একা ভ্রমণ করছেন। তাঁর কথায়, ‘ঘুরছি আর বই পড়েই সময় চলে যাচ্ছে। এই সময়ে বই-ই আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী।’
শেষে তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, ‘দোয়া করবেন যেন আমি এই কঠিন সময়টা দ্রুত পার করতে পারি।’

