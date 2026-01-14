বিয়ের আসরে ‘লিচুর বাগানে’ গাইলেন জেফার– প্রীতম, নাচলেন সাবিলা

ধুমধাম করে বিয়ে করছেন সংগীতশিল্পী জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। আজ ঢাকার অদূরে একটি রিসোর্টে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারছেন তাঁরা।
বিয়ের আসরে ‘লিচুর বাগানে’ গাইলেন জেফার, মঞ্চে বর রাফসান সাবাবও ছিলেন। মঞ্চে দুজনের সঙ্গে প্রীতম হাসান ও সাবিলা নূরকেও দেখা গেছে।
গানটির ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন নির্মাতা আদনান আল রাজীব, ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হোয়াট আ শো’। ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে, দুই ঘণ্টার ব্যবধানে ২৪ হাজারের বেশি ‘লাইক’ পড়েছে। ৩০০ বার শেয়ার হয়েছে।
গত বছর ঈদুল আজহায় ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় গানটি গেয়েছেন প্রীতম হাসান ও জেফার রহমান। সিনেমায় গানটিতে ঠোঁট মেলান শাকিব খান ও সাবিলা নূর।
জেফার রহমান ও রাফসান সাবাবের বিয়ের আসরে তারার মেলা বসেছে। মেহজাবীন চৌধুরী, তাসনিয়া ফারিণ, নির্মাতা শিহাব শাহীনসহ আরও অনেক তারকা হাজির হয়েছেন।
জেফারের বিয়ের আসরের একটি ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। এক ঘণ্টার ব্যবধানে ভিডিওটি প্রায় ৮ লাখ বার দেখা হয়েছে। ৪৬ হাজারের বেশি রিঅ্যাক্ট পড়েছে।
জেফার রহমান ও রাফসান সাবাব জুটিকে ফেসবুকে অভিনন্দন জানান অনেকে। অভিনয়শিল্পী সাফা কবির লিখেছেন, ‘এটা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে, চোখ যেন খুশির অশ্রুতে ভরে উঠেছে। দুটি সুন্দর আত্মা একত্র হওয়ার পথে আল্লাহ যেন তাঁদের আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন। আল্লাহ আপনাদের অশেষ ভালোবাসা ও অফুরন্ত বরকত দান করুন।’
পরিচালক আদনান আল রাজীব লিখেছেন, ‘আগামীর জীবন সুন্দর হোক। দুজনের জন্যই রইল আন্তরিক দোয়া ও শুভকামনা।’
শঙ্খ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘দুজনের জন্য খুবই খুশি। জীবন হোক ভালোবাসা আর স্বপ্ন ভরা। অভিনন্দন!’ পরিচালক শিহাব শাহীন লিখেছেন, ‘অভিনন্দন, প্রিয় জেফার ও রাফসান।’