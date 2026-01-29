মো সু-জিন
গান

২৭ বছরেই চলে গেলেন কোরীয় গায়িকা

বিনোদন ডেস্ক

কোরীয় গায়িকা মো সু-জিন মারা গেছেন। অ্যাকুস্টিক কোলাবো ব্যান্ডের এই সদস্য ২৪ জানুয়ারি মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭ বছর।

মো সু-জিনের এজেন্সি প্যানিক বাটন জানিয়েছে, গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় গিয়ংগি প্রদেশের নামইয়াংজুতে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক বিবৃতিতে প্যানিক বাটন বলেছে, ‘আমরা প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী, কেবল পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে।’

অ্যাকুস্টিক কোলাবো ব্যান্ডের আরেক সদস্য কিম সেউং-জে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘২০১৯ সালে আমাদের প্রথম দেখা। ২০২৬ সাল পর্যন্ত সপ্তাহে অন্তত এক দিন, কখনো কখনো টানা সাত দিনও একসঙ্গে দেখা হয়েছে, সে ছিল আমার সবচেয়ে কাছের সঙ্গী।’

মো সু-জিনকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, ‘সে আমাকে সুখের মানে শিখিয়েছে এবং জীবন বাঁচিয়ে রাখার শক্তি দিয়েছে। প্রতিবার ওর কথা মনে পড়লে বুঝি, সে শুধু এখানে আমার সঙ্গে সময় কাটানো, দুষ্টুমি করা কোনো বন্ধু ছিল না। তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়গুলো ছিল আনন্দের।’

২০২০ সালে অ্যাকুস্টিক কোলাবোতে যোগ দেন মো সু-জিন। ব্যান্ডটির তৃতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যালবামে যুক্ত হন তিনি।
অ্যাকুস্টিক কোলাবোর বাইরে একক শিল্পী হিসেবেও ক্যারিয়ার গড়েন মো সু-জিন। ২০২৫ সালের জুনে ‘ইয়োর ইউনিভার্স’ শিরোনামে একটি সিঙ্গেল প্রকাশ করেন।

