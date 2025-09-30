বগা তালেবের সংগীতসন্ধ্যা

কোক স্টুডিও বাংলার ‘চিলতে রোদ’, ‘নদীর কূল’-এর মতো গানে কণ্ঠ দিয়ে পরিচিতি পেয়েছেন সংগীতশিল্পী বগা তালেব। পাশাপাশি একক গানেও তাঁকে পাওয়া গেছে।
এবার রাজধানীর বনানীর যাত্রাবিরতিতে ‘একটা বগা ক্যানভাস’ শীর্ষক বিশেষ সংগীতসন্ধ্যায় হাজির হচ্ছেন বগা তালেব। আগামী শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানটি হবে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানান, গল্প, কবিতা, সারি-ভাটিয়ালি, পুঁথি, পুরোনো দিনের গান থেকে শুরু করে বগা তালেবের মৌলিক গান—সব মিলিয়ে শ্রোতাদের এক রঙিন সুরের যাত্রায় নিয়ে যাবেন তিনি।
বগা তালেব গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ আয়োজনে দর্শকদের সঙ্গে গল্প করব, সঙ্গে গাইবও। হয়তো কবিতা আবৃত্তিও করব। হয়তো অভিনয়ও করতে পারি। ছবিও আঁকতে পারি।’
অন্যতম আয়োজক ত্রয়ী আহমেদ গত সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘বগা আমাদের খুব কাছের মানুষ। অসাধারণ শিল্পী। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাটা করেছি। ওর গানের সঙ্গে একটা সন্ধ্যা কাটানো খুবই সহজ।’
বগা তালেবের আসল নাম রিপন সরকার। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্তানি ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে স্নাতকোত্তর করেছেন তিনি। রাজশাহীতে ‘স্বরব্যাঞ্জো’ নামে বগা তালেবদের একটি ব্যান্ড রয়েছে।