পূজার অন্য রকম পূজার গল্প

নৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্তর জন্য দুর্গাপূজার এই সময়টা একদমই বিশেষ। এর কারণ সবকিছু থেকেই তিনি পূজার জন্য বিরতি নেন। উৎসবের এই সময়টা যেন তাঁর কাছে আসে ব্যস্ততার অবসর হয়ে। এই সময়টা বেশির ভাগই কাটে ঘোরাঘুরিতে। ছবিতে দেখে নিতে পারেন তাঁর ঘোরাফেরা।

গতকাল যেন কাশবনের মাঝে হারিয়ে যান নৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্ত। পূজার ছুটিতে ঘুরতে ছুটে যান পছন্দের জায়গায়। তিনি জানালেন, পূজার দিনগুলো কাজের চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন ঘোরাঘুরিতে
নাচের অনুষ্ঠানের একাধিক প্রস্তাব থাকলেও এবার কোনো আয়োজনে অংশ নেননি এই নৃত্যশিল্পী। শুধু কয়েকটি টেলিভিশনে কথা বলার জন্য হাজির হবেন
উৎসবের এই সময়টাতে কাজ থেকে বিরতি নিয়েছেন। জানালেন, এবার ঢাকার বড় মন্দিরগুলো ঘুরে দেখার চেষ্টা করছেন
পূজায় কী পরবেন, কেমন সাজবেন—এ নিয়েও অনেক চিন্তায় থাকেন। তবে শাড়িই তাঁকে বেশি টানে। এবারও প্রতিদিনই আলাদা রঙে পছন্দের শাড়িতে ঘুরতে বেড়িয়েছেন
দুর্গাপূজা উপলক্ষে পছন্দের তালিকায় থাকে খাবার। এই সময়টা ডায়েট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন। পূজা বলেন, ‘খাওয়াদাওয়া, মজার রান্না, গিফট মনটাই ভালো করে দেয়। দারুণ আনন্দে কাটে সময়।’
‘এটা আমাদের বড় উৎসব। এই সময়ে সবার সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে ভালো লাগে। বছরজুড়ে অপেক্ষা থাকে আনন্দের। সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যায়, এটাই বাড়তি আনন্দ।’ বলেন পূজা সেনগুপ্ত
