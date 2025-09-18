১১ মাসেই ২০০ কোটি

‘আপাতে, আপাতে’ গেয়ে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন ব্ল্যাকপিংক তারকা রোজে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও টিকটকে গানটি রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। গানটি তাঁকে পুরস্কারও এনে দিয়েছে।
৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে গানটির জন্য ‘সং অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার জিতেছেন রোজে। এর মধ্যে আরেক সুখবর পেলেন এই গায়িকা।
গানের ভিডিওটি প্রকাশের ১১ মাসের ব্যবধানে ২০০ কোটি ভিউ হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রোজের এজেন্সি দ্য ব্ল্যাক লেবেল জানিয়েছে, একক কে–পপ শিল্পী হিসেবে রেকর্ড গড়েছেন রোজে; একমাত্র কোরিয়ান শিল্পী হিসেবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ২০০ কোটি ভিউয়ের রেকর্ড গড়েছেন তিনি।
গত বছর অক্টোবরে মুক্তি পাওয়ার পর দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছিল ‘আপাতে, আপাতে’। রোজের সঙ্গে গানটি গেয়েছেন মার্কিন পপ তারকা ব্রুনো মার্স।
গানটি বিলবোর্ড হট ১০০ তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠেছিল। টানা ৪৫ সপ্তাহ তালিকায় ছিল গানটি।
দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় গায়িকা রোজের পুরো নাম রোজান চে-ইয়ং পার্ক। ১৯৯৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে দক্ষিণ কোরীয় অভিবাসী এক ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশব কেটেছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। ২৭ বছর বয়সী এই গায়িকার নাম ফুটতে শুরু করে তাঁর ব্যান্ডের সূত্র ধরে।
দক্ষিণ কোরিয়ার ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট ২০১০ সালে মেয়েদের নিয়ে একটা ব্যান্ড গঠনের পরিকল্পনা করে। এর ৬ বছর পর, ২০১৬ সালে প্রথম গান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ‘ব্ল্যাকপিংক’। দলের সদস্য চারজন—লিসা, জিনি, জিসু ও রোজে।