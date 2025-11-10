‘মনে হয়েছিল চেয়ার থেকে পড়ে যাব’, হাবিবের ‘দিন গেল’ গান শুনে ফুয়াদ

হাবিব ওয়াহিদের ক্যারিয়ারের সফল গানের একটি ‘দিন গেল’ শিরোনামের গানটি। গানটি প্রকাশ পায় ‘ময়না গো’ অ্যালবামে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গানটি এই অ্যালবামে আসার কোনো কথাই ছিল না। কীভাবে গানটি যুক্ত হলো, এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি কথা বলেন এই গায়ক।
সম্প্রতি হাবিব ওয়াহিদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘গানটি আমি বানিয়ে রেখেছিলাম। কবে প্রকাশ পাবে, সেটা জানতাম না। তখন অর্ণব বসের স্টুডিওতে আসা–যাওয়া ছিল। এর মধ্যে একদিন “দিন গেল” গানটি এমনিতেই অর্ণব বসকে শোনানোর কথা বলেছিলাম।’ সেদিনের কথা স্মরণ করে হাবিব আরও বলেন, ‘অর্ণব বসকে বলেছিলাম, “ভাই, এই গানটা বানাইছি, শোনেন তো।”’
তারপরই দেশের সংগীতাঙ্গনে তোলপাড় হয়ে যায়। সেদিন গানটি মনোযোগ দিয়ে শোনেন অর্ণব। তারপর হাবিবকে বলেছিলেন, ‘আরে হাবিব, এই গানটা তো জোশ হয়েছে, তুমি দিচ্ছ না কেন?’ তখন হাবিব কিছুটা দোটানায় ছিলেন। হাবিব অবাক হয়ে শুধু এটাই বলেছিলেন, ‘ভাই, সত্যিই নাকি ভালো হয়েছে! তখন অর্ণব বস আবার বলেন, “এটা তুমি দিচ্ছ না কেন?” কিন্তু আমার কাছে তখনো হয়তো বিশ্বাস হচ্ছিল না।’
অবশেষে ‘ময়না গো’ গানটি ২০০৪ সালে প্রকাশ পায়। সেই অ্যালবামে মোট গান ছিল ৯টি। এর মধ্যে আলোচিত শীর্ষ গানের একটা হয়ে যায় ‘দিন গেল’ শিরোনামের গানটি।
হাবিব কথা প্রসঙ্গে আরও বলেন, ‘এই গানটি নিয়ে ফুয়াদও আমাকে একই কথা বলেছিল। ফুয়াদ বলেছিল, “হাবিব, নিউইয়র্কে যখন গানটি প্রথম শুনি তখনই ভালো লাগে। প্রথমে গানটি শুনে মনে হয়েছিল চেয়ার থেকে পড়ে যাব। এতটাই আমার ভালো লেগেছিল।” সে কথা আমার এখনো মনে আছে।’
হাবিবের প্রযোজনায় প্রথম লোকসংগীতের রিমিক্স অ্যালবাম ‘কৃষ্ণ’ প্রকাশ পায় ২০০৩ সালে। তখনো তিনি সংগীতের ছাত্র। পরে গানগুলো প্রকাশ পেলে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
অ্যালবামের সবগুলো গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানগুলোতে সংগীত আয়োজনে পশ্চিমা ধাঁচের সংগীত ব্যবহার করেন হাবিব, যা গানগুলোকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে।
এ প্রসঙ্গে হাবিব সেই সময় বিবিসিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমি লন্ডনে অডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পড়ালেখা করেছি। এই পড়াশোনার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সংগীতে পশ্চিমা বিশ্বের ব্যবহার করা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা।’