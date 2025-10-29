চার বছর পর ফিরছেন বন জোভি

২০২২ সালের ঘটনা। কণ্ঠে গান তুলতে পারছিলেন না জন বন জোভি। বছরের পর বছর গেয়েছেন ‘ইটস মাই লাইফ’ গায়ক। হঠাৎ কী হলো, নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। শেষে চিকিৎসকের শরণ নেন। চিকিৎসক জানালেন, বন জোভির ভোকাল কর্ড ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করাতে হবে।
আর কালক্ষেপণ করেননি, তখনই সেই অস্ত্রোপচার করান বন জোভি। এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। গান থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন। ফলে কোনো কনসার্টে তাঁকে পাওয়া যায়নি। অবশেষে তিনি সেরে উঠেছেন, চিরচেনা মঞ্চেও ফিরছেন।
চার বছর পর আগামী জুলাইয়ে ‘ফরএভার ট্যুর’–এর ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন রক ব্যান্ড বন জোভি। ঘোষণার পর থেকেই কনসার্টের টিকিট পেতে হুড়োহুড়ি শুরু করেছেন অনুরাগীরা। ৭ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন থেকে ট্যুরটি শুরু হবে। এই ভেন্যুতে চারটি শো করার পর এডিনবরা, ডাবলিন ও লন্ডনেও গাইবে ব্যান্ডটি।
মার্কিন টেলিভিশন টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৬৩ বছর বয়সী এই রক তারকা বলেন, ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, রাতের পর রাত আমি আড়াই ঘণ্টার শো করতে পারব। যদি না পারতাম, আমি করতাম না।’
২০২২ সালে অস্ত্রোপচারের পর আর স্টেজে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়ে নিয়েই ছিলেন সন্দিহান। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কণ্ঠে যথেষ্ট জোর না ফিরে পেলে পারফর্ম করা বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলেন, ‘ শুধু হাততালি পাওয়ার নেশায় আমি মঞ্চে উঠি না। আনন্দ আর শিল্পের জন্য গান করি।’
প্রায় চার দশক ধরে বিশ্বজুড়ে গান করেছেন, বন জোভিকে বরাবরই উচ্চ নোটে গান করতে দেখা গেছে। ফলে ধকলটা ভোকাল কর্ডের ওপর পড়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই পথটা দীর্ঘ ছিল। কঠিনও। কিন্তু আমি স্থির থেকেছি।’
স্টেজে উঠতে আরও কয়েক মাস দেরি। এর মধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন তিনি। কণ্ঠটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার কাজ করছেন। এত দিন বিরতির পর মঞ্চে উঠবেন—ফলে খানিকটা শঙ্কাও দেখছেন। তবে ব্যান্ডের সহশিল্পী ও ভক্তদের ভালোবাসা তাঁকে সাহস জোগাচ্ছে।
২০২৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শো দিয়ে ট্যুরটি শেষ হবে। ট্যুরে ফরএভারের (লিজেন্ডারি এডিশন) গান পরিবেশন করবেন বন জোভি। এটি ২০২৪ সালে প্রকাশিত ফরএভার অ্যালবামের নতুন সংস্করণ।
