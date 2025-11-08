গ্র্যামিতে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

বিশ্ব সংগীতের সবচেয়ে বড় আসর গ্র্যামির মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন পেয়েছেন কেনড্রিক লামার, এরপর লেডি গাগা। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের অন্যতম প্রধান ও মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ‘সং অব দ্য ইয়ার’ (বর্ষসেরা গান) বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে কে-পপ।
২০২৫ সালের গ্র্যামিতে পাঁচটি পুরস্কার জিতেছিলেন কেনড্রিক লামার, ২০২৬ সালের মনোনয়ন তালিকায়ও শীর্ষে আছেন তিনি। মোট নয়টি মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। যার মধ্যে, ‘অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার’, ‘বেস্ট র্যাপ অ্যালবাম’, ‘রেকর্ড অব দ্য ইয়ার’ এবং ‘সং অব দ্য ইয়ার’ ক্যাটাগরি অন্যতম। রাতের সেরা পুরস্কার—‘জিএনএক্স’ অ্যালবামের জন্য ‘অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার’ ক্যাটাগরিতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ব্যাড বানি, জাস্টিন বিবার, সাবরিনা কার্পেন্টার, লেডি গাগা, লিওন থমাস, টাইলর, দ্য ক্রিয়েটর এবং ক্লিপস, পুশা টি ও ম্যালিস এর সঙ্গে।
লামারের পরেই সাতটি মনোনয়ন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন লেডি গাগা। সংগীত প্রযোজক সার্কিট এবং জ্যাক আন্তোনফের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন তিনি। অন্যান্য শীর্ষ মনোনীতদের মধ্যে রয়েছেন সাবরিনা কার্পেন্টার, থমাস এবং ব্যাড বানি, যাদের প্রত্যেকে ছয়টি করে মনোনয়ন পেয়েছেন।
এদিকে প্রথম স্প্যানিশ-ভাষী শিল্পী হিসেবে গ্র্যামির তিনটি প্রধান বিভাগ (বিগ থ্রি ক্যাটাগরি) অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার, সং অব দ্য ইয়ার এবং রেকর্ড অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছেন ব্যাড বানি। রেকর্ড অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে তাঁর গান ‘ডিটিএমএফ’ প্রতিযোগিতা করছে, কার্পেন্টারের ‘ম্যানচাইল্ড’, ডোচির ‘অ্যানিক্সিটি’, বিলি আইলিশের ‘ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার’, লেডি গাগার ‘আব্রাক্যাডাব্রা’, লামার ও এসজেডএ-এর ‘লুথার’, চ্যাপেল রোনের ‘দ্য সাভওয়ে’ এবং ব্রুনো মার্স ও রোজের ‘এপিটি’ এর সঙ্গে।
গতবারের ‘বেস্ট নিউ আর্টিস্ট’ পুরস্কার বিজয়ী রোন এই বছরের মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেন। বেস্ট নিউ আর্টিস্ট ক্যাটাগরিতে আছেন অলিভিয়া ডিন, ক্যাটসাই, দ্য মারিয়াস, অ্যাডিসন রে, সোম্বর, থমাস, অ্যালেক্স ওয়ারেন এবং লোলা ইয়াং।
এ ছাড়া এই বছর নতুন চালু হওয়া দুটি পুরস্কারের একটি, বেস্ট অ্যালবাম কভারের জন্য প্রথমবারের মতো মনোনীত হয়েছেন, ওয়েট লেগ, পারফিউম জিনিয়াস, ব্যাড বানি, ডিজো এবং টাইলর, দ্য ক্রিয়েটর।
আর এবারের মনোনয়ন তালিকায় জায়গা পাননি গ্র্যামির নিয়মিত তারকা টেলর সুইফট। কারণ, তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ প্রকাশ পেয়েছে অক্টোবরে, মনোনয়ন তালিকায় জায়গা পাওয়ার শর্ত ছিল ৩১ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
আগামী বছরের ১ ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টো অ্যারেনাতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি।