সংগীত, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে সেরা শিল্পীদের সম্মাননা, পুরস্কার পেলেন যাঁরা

অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতি অঙ্গনের সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ২৪তম আসর। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে সংগীত, টেলিভিশন, ওটিটি, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার শিল্পী-কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করা হয়। জুরিবোর্ডের বিচারে ২০২৪ সালের সেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক, সনদ ও মেডেল। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে শুরু হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানে অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী চাঁদনীর পরিবেশনা দিয়ে। এবারের আয়োজনে দুজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন এবং চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা পেয়েছেন অভিনেত্রী পূর্ণিমা। পুরস্কার তুলে দেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান গ্লোব সফট ড্রিংকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশীদ এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ফাহাদ করিম।
টেলিভিশন বিভাগে এ বছর সম্মাননা পেয়েছেন তানজিন তিশা (সেরা অভিনেত্রী), জিয়াউল হক পলাশ (সেরা অভিনেতা), তাসনুভা তিশা ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী (সেরা অভিনেত্রী, সমালোচক), আরশ খান (সেরা অভিনেতা, সমালোচক), ইমরাউল রাফাত (সেরা পরিচালক), তপু খান (সেরা পরিচালক, সমালোচক), আহমেদ তাওকীর ও অপূর্ণ রুবেল (সেরা নাট্যকার)। সংগীত বিভাগে এ বছর সম্মাননা পেয়েছেন সোমনূর মনির কোনাল (সেরা গায়িকা), ইমরান মাহমুদুল (সেরা গায়ক), প্রিন্স মাহমুদ (সেরা সংগীত পরিচালক), আসিফ ইকবাল (সেরা গীতিকার) এবং জনি হক (সেরা গীতিকার সমালোচক)।
ওটিটি বিভাগে এ বছর সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন পরীমনি (সেরা অভিনেত্রী), তাসনিয়া ফারিণ (সেরা অভিনেত্রী, সমালোচক), সাবিলা নূর (সেরা অভিনেত্রী, ওয়েব সিরিজ), আবদুন নূর সজল ও এফ এস নাঈম (সেরা অভিনেতা, ওয়েব সিরিজ), কাজল আরেফিন (সেরা পরিচালক) এবং অসময় (সেরা ওয়েবে ফিল্ম)।
চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা নায়কের পুরস্কার পেয়েছেন শাকিব খান (সেরা অভিনেতা), মাসুমা রহমান নাবিলা (সেরা অভিনেত্রী), মেহজাবীন চৌধুরী (সেরা অভিনেত্রী, সমালোচক) এবং সেরা সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী।
পুরস্কার প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন বেবী নাজনীন, আবদুন নূর সজল, ইমরান মাহমুদুল, সোমনূর মনির কোনাল, তানজিন তিশা, মেহজাবীন চৌধুরী, সাবিলা নূর, তাসনুভা তিশা, মন্দিরা চক্রবর্তী, ঐশী প্রমুখ।
জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের সাংস্কৃতিক সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ-সিজেএফবি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। শিল্পী ও কলাকুশলীদের শিল্পকর্মের মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে কালচারাল সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়।
সংগঠনের সভাপতি এনাম সরকারের সভাপতিত্বে এবারের আয়োজনে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম এস রানা।