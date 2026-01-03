ভাইরাল ‘বুক চিনচিন’ গানের গায়ক পাবেলের বিয়ে

চার বছর আগে পুরুষ ও নারী কণ্ঠে ‘বুক চিনচিন’ গানটি নতুনভাবে গেয়ে আলোচনায় আসেন তরুণ সংগীতশিল্পী জাহেদ পারভেজ পাবেল। গানটি ভাইরাল হওয়ার পর তাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয়তা পায় আরও কয়েকটি দ্বৈত ও একক গান। এবার জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন এই তরুণ গায়ক। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে পারিবারিক আয়োজনে বিয়ে পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন তিনি। চট্টগ্রামের বন্দর এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে পাবেলের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম তানজিমা ইসলাম। তিনি চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থী।
বিয়ে প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে পাবেল জানালেন, পারিবারিকভাবেই তাঁদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ‘কয়েক মাস ধরেই পরিবার থেকে বিয়ের জন্য চাপ ছিল। পরিবারের পছন্দে একটা পর্যায়ে সবকিছু ঠিকঠাক হয়। তানজিমা আমারও পছন্দের। কথাবার্তার পর মনে হয়েছে, আগামী দিনের পথচলায় এমন একজন জীবনসঙ্গীই দরকার। পরিবারের পছন্দে এমন একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে আমি খুবই খুশি’, বললেন এই তরুণ গায়ক।
পাবেল জানান, শুক্রবার ছোট পরিসরে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে তাঁদের আক্দ সম্পন্ন হয়। এরপর শুক্রবার রাতেই চট্টগ্রামের বন্দর এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে বিয়ের পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হয়।
গানের কাজ নিয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন পাবেল। তিনি বলেন, তাঁর গাওয়া একাধিক গান তৈরি রয়েছে, সময় ও সুযোগ বুঝে সেগুলো প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি সামনে কয়েকটি নাটকের গানে কণ্ঠ দেওয়ার কথাও রয়েছে তাঁর।
পাবেলের পরিবারে কেউ সংগীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত নন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদের গান শুনে গানের প্রতি আগ্রহ জন্মে তাঁর। তখন থেকেই গায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বন্ধুবান্ধবরা যখন পড়াশোনার ফাঁকে আড্ডা ও খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত, পাবেল তখন সময় দিতেন গানের চর্চায়। প্রায় ১৪ বছর আগে পেশাদার শিল্পী হিসেবে গান গাইতে ঢাকায় আসেন তিনি। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করার পর গত চার বছর ধরে পুরোপুরি গান নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এই পথচলায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর মা ও মেজ ভাই।
উল্লেখ্য, বদিউল আলম পরিচালিত ‘বাস্তব’ সিনেমায় কবির বকুলের লেখা ‘বুক চিনচিন’ গানটি প্রথম গেয়েছিলেন এন্ড্রু কিশোর ও ডলি সায়ন্তনী। পরে মহিদুল মহিম পরিচালিত ‘শিল্পী’ নাটকে গানটি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়। ওই নাটকে পুরুষ কণ্ঠের পাশাপাশি নারীকণ্ঠে গানটি গেয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন পাবেল। ‘শিল্পী’ নাটকটিতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছিলেন আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী।