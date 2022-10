এবিসিতে জয়ীতার ‘পশ্চিমের রবি’

অনুষ্ঠানে প্রতিটি গান ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় গাওয়া হয়েছে। ‘পশ্চিমের রবি’ অনুষ্ঠানে জয়ীতা গেয়েছেন: Ye banks and braes (ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে), Drink to me only (কতবার ভেবেছিনু), Nancy Lee (কালী কালী বলো রে আজ), Robin Adair (সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়), Auld lang syne (পুরানো সেই দিনের কথা)।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন মৌসুমী মৌ এবং প্রযোজনা করেন এবিসি রেডিওর নির্বাহী প্রযোজক সাগর শাহরিয়ার।