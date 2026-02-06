নেটফ্লিক্সের সিনেমায় ব্ল্যাকপিঙ্ক তারকা লিসা

‘দ্য হোয়াইট লোটাস’ সিরিজের তৃতীয় মৌসুমে অভিনয় করে আলোচনায় এসেছেন ব্ল্যাকপিঙ্ক তারকা লিসা। গত বছর এইচবিওর সিরিজটি দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক ঘটে এই তারকা সংগীতশিল্পীর।
এবার নেটফ্লিক্সের রোমান্টিক কমেডি সিনেমায় দেখা যাবে লিসাকে। অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমার নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্বেও থাকবেন তিনি। মিডল চাইল্ড প্রোডাকশনের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন ডেভিড বার্নাড। তিনি ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’ সিরিজের প্রযোজনায়ও যুক্ত ছিলেন।
নতুন সিনেমাটির নাম ও গল্পের সারসংক্ষেপ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, জুলিয়া রবার্টস ও হিউ গ্রান্টের ক্ল্যাসিক রোমান্টিক কমেডি ‘নটিং হিল’ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমাটি করছেন তাঁরা।
‘দ্য হোয়াইট লোটাস’–এর শুটিংয়ের ফাঁকে সিনেমার গল্প নিয়ে ভেবেছেন ডেভিড বার্নাড ও লিসা। চিত্রনাট্য লিখেছেন ‘সেট ইট আপ’–এর লেখক কেটি সিলভারম্যান।
এর মধ্যে নেটফ্লিক্সের ‘এক্সট্র্যাকশন’ ইউনিভার্সের একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন লিসা।
১৩ বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়ায় এসেছেন থাইল্যান্ডের মেয়ে লিসা। ২০১৬ সালে কোরীয় ব্যান্ড ব্ল্যাকপিঙ্কে যোগ দেন। ব্ল্যাকপিঙ্কের গায়িকা হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। তিনি কোরিয়ায় থিতু হয়েছেন।
এক দশকের ক্যারিয়ারে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন লিসা। এশিয়া থেকে ইউরোপ—সবখানেই লিসার অনুরাগী ছড়িয়ে আছেন। ব্যান্ডের পাশাপাশি একক ক্যারিয়ারেও চমক দেখিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এই তারকা।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত লিসার প্রথম একক পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যালবাম ‘অলটার ইগো’ বিলবোর্ডের ২০০ তালিকায় সপ্তম স্থানে উঠেছিল। বিলবোর্ড টপ অ্যালবাম সেলস চার্টের শীর্ষে উঠেছিল।