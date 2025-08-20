অ্যালবাম কবে, জানাল ব্ল্যাকপিঙ্ক

বিরতি ভেঙে কনসার্টে ফিরেছে ব্ল্যাকপিঙ্ক। ‘ডেডলাইন’ কনসার্টে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন জিসু, জেনি, রোজে ও লিসা। কনসার্টে উন্মাদনার মধ্যেই অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছে কে পপ গ্রুপটি।
ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টের কর্ণধার ও প্রযোজক ইয়াং হিয়োন সুক এক ব্লগে লিখেছেন, আগামী নভেম্বরে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে, তবে অ্যালবামের নাম এখনো জানানো হয়নি।
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্ল্যাকপিঙ্কের সর্বশেষ অ্যালবাম ‘বর্ন পিঙ্ক’ প্রকাশিত হয়েছিল। এর তিন বছর দুই মাস পর অ্যালবাম আনছে গ্রুপটি। ইয়াং হিয়োন সুক বলেন, ‘ব্ল্যাকপিঙ্কের সদস্য ও প্রযোজকেরা অ্যালবামটি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছেন। নভেম্বরেই অ্যালবামটি প্রকাশের জন্য জোর চেষ্টা করছি।’
ব্ল্যাকপিঙ্ক বর্তমানে ‘ডেডলাইন’ ট্যুরে ব্যস্ত সময় পার করছে। গত মাসে সিউলের উত্তর-পশ্চিমের শহর গোয়াং থেকে কনসার্টটি শুরু করেছে। এই সপ্তাহে লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মতো কনসার্ট করেছে কে–পপ গ্রুপটি।
এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে মাইকেল জ্যাকসন, টেলর সুইফটসহ বিখ্যাত সব শিল্পীদের নাম জড়িয়ে আছে। এই স্টেডিয়ামে গাওয়াটা ব্ল্যাকপিঙ্কের জন্য স্বপ্নপূরণের মতো।
কনসার্টের ফাঁকে লিসা বলেন, ‘ওয়েম্বলিতে পারফর্ম করা আমাদের জন্য এক সম্মানের। ৭০ হাজার দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই রাতকে অসাধারণ করে তুলেছেন।’ জেনি যোগ করেন, ‘এটা এক মহাকাব্যিক স্বপ্ন। এখনো বিশ্বাস করা মুশকিল।’ রোজে আরও বলেন, ‘লন্ডনে শেষবারের মতো আসা ছিল দারুণ এক স্মৃতি কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন মাত্রার।’
লন্ডনে কনসার্টের মাধ্যমে ট্যুরের ইউরোপ অংশ শেষ হলো, এরপর ব্যান্ডটি আসবে এশিয়ায়। ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি হংকংয়ে শেষ হবে এই কনসার্ট ট্যুর।
২০১৬ সালের ৮ আগস্ট যাত্রা করে চার সদস্যের ব্ল্যাকপিঙ্ক। এ সময়ের মধ্যেই বহুভাষী পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে তারা যুক্ত হচ্ছে নানা দেশের নানা বয়সের ভক্তদের সঙ্গে। জিসু, জেনি, রোজে আর লিসা অগণিত ভক্তকে টেনেছেন ব্ল্যাকপিঙ্কের দিকে। এই ব্যান্ডের ভক্তদের বলা হয় ‘ব্লিঙ্ক’।
তথ্যসূত্র: ইয়োনহ্যাপ নিউজ