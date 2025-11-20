আবার ঢাকায় আসছেন আতিফ আসলাম, কবে গাইবেন তিনি

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম। আগামী ১৩ ডিসেম্বর ‘মেইন স্টেজ শো ফিচারিং আতিফ আসলাম’ শিরোনামের কনসার্টে অংশ নেবেন তিনি। গতকাল বুধবার এক ফেসবুক পোস্টে খবরটি নিশ্চিত করেছেন আতিফ আসলাম নিজেই। কনসার্টের আয়োজন করেছে মেইন স্টেজ ইঙ্ক নামের একটি প্রতিষ্ঠান।
মেইন স্টেজ ইঙ্কের প্রধান নির্বাহী কাজী রাফসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘কনসার্টের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে আছি। অনুমতি থেকে সরকারি অন্যান্য কাজকর্ম চলছে। আতিফ আসলামের সঙ্গে দেশের বাইরের আরও কয়েকজন শিল্পী থাকতে পারেন। এর সঙ্গে আমাদের দেশের ব্যান্ড ও শিল্পীরা থাকবেন।’
কনসার্ট ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘কনসার্টের নিরাপত্তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে আমরা কোনো ছাড় দিতে চাই না। সব মিলিয়ে দর্শকদের ভালো একটি কনসার্ট উপহার দিতে চাই।’
নিরাপত্তা–সংক্রান্ত অনুমতির জন্য এখনই ভেন্যুর নাম প্রকাশ করতে চাইছে না প্রতিষ্ঠানটি। তবে জানিয়েছে রাজধানীর পূর্বাচল ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার আশপাশের একটি ভেন্যু চূড়ান্ত হয়েছে।
ইতিমধ্যে টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে তিন ক্যাটাগরিতে। আতিফ আসলামের তিন গানের নাম দিয়ে বানানো হয়েছে তিনটি ক্যাটাগরি। এর মাঝে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখার টিকিটের নাম রাখা হয়েছে ‘পেহলি নাজার মে’ গানের নামে ‘পেহলি নাজার’ ক্যাটাগরি। এর জন্য গুনতে হবে ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। এর পরের ক্যাটাগরির নাম ‘আদাত’, এর জন্য গুনতে হবে ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা। সবশেষ সাধারণ ক্যাটাগরির টিকিটের নাম রাখা হয়েছে ‘দূরি’, এর জন্য গুনতে হবে ২ হাজার ৪৯৯ টাকা।
গত বছর ঢাকায় আয়োজিত দুই কনসার্টে আতিফ আসলামের সঙ্গে ছিলেন দেশের শিল্পীরাও। লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যালে আতিফের সঙ্গে পারফর্ম করেন বাংলাদেশের আহমেদ হাসান সানি, ব্যান্ড কাকতাল, ফিরোজ জং ও কার্নিভ্যাল। আর ম্যাজিক্যাল নাইট ২.০ কনসার্টে ছিলেন তাহসান ও কাকতাল।
ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামের ‘ম্যাজিক্যাল নাইট ২.০’ নামের কনসার্টে বাংলাদেশকে নিজের দ্বিতীয় বাড়ি উল্লেখ করেন আতিফ আসলাম। এদিন দর্শকের উদ্দেশে আতিফ বলেন, ‘বাংলাদেশ সব সময় আমার সেকেন্ড হোম, এখানকার দর্শকের ভালোবাসা নেওয়ার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকি। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।’