আমির, হেলেন থেকে পুনম, আশাকে শেষশ্রদ্ধা জানালেন তারকারা
ভারতের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আশা ভোসলে মারা গেছেন। আজ বিকেলে শিবাজি পার্কে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। এদিন বলিউডের তারকারা তো বটেই, আশার শেষকৃত্যে হাজির হয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক তারই এক ঝলক—
বিনোদন ডেস্ক
আশার শেষকৃত্যে মানুষের ভিড়। এএফপিভিড় সামলাতে মুম্বাইয়ে আশার বাসভবনের বাইরে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। এএফপি
আশা ভোসলের শেষকৃত্যে ছিল হাজারো মানুষের ভিড়। এএফপিমায়ের শেষকৃত্যে আশা ভোসলের ছেলে আনন্দ ভোসলে (ডানে)। এএফপি
এদিন শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন অভিনেত্রী হেলেন। এএফপিএসেছিলেন দুই বলিউড অভিনেত্রী পুনম ধীলন ও মীনাক্ষী শেশাদ্রি। এএফপিবাবা নীতিন মুকেশকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অভিনেতা নীল নীতিন মুকেশ। এএফপিশেষকৃত্যে কাঁদছেন এক পরিবারের সদস্য। এএফপি