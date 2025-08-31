সেই অভিনেত্রীর সঙ্গে জিমিনের প্রেম ছিল, বিচ্ছেদও ঘটেছে

অভিনেত্রী সং দা-ইউনের সঙ্গে বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে আলোচনার মধ্যে কোরীয় সংবাদমাধ্যম মানি টুডে জানিয়েছে, দুজনের মধ্যে অল্প সময় ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল, তবে তা ভেঙে গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে জিমিন সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সময় সম্পর্কটা জমে ওঠে। তবে অল্প কিছুদিন পরই বিচ্ছেদ ঘটে। নাম না প্রকাশের শর্তে এক ঘনিষ্ঠজন মানি টুডেকে বলেন, ‘তারা স্বল্প সময়ের জন্য ডেট করেছেন।’
এ মাসের শুরুতে সং নিজের টিকটক অ্যাকাউন্টে জিমিনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে জিমিনকে লিফট থেকে বেরিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি কি জানো আমি আসছি?’ ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা চলছে। জানা গেছে, ভিডিওটি বেশ পুরোনো।
সেই ২০২২ সাল থেকে গুঞ্জনটা চলছে। গত বছর জিমিনের নাম খোদাই করা ইয়ারফোনের ছবি পোস্ট করেছিলেন সং, যদিও পরে সেগুলো মুছে ফেলেছেন।
২০১১ সালে ‘ক্যান নট লুজ’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন সং দা-ইউন। ২০১৮ সালে চ্যানেল ‘এ’র ডেটিং রিয়েলিটি শো হার্ট সিগন্যাল-২-এ অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা পান। পরে তিনি ‘বি মেলোড্রামাটিক’, ‘ওয়ান্স এগেইন’ ও ‘মোর দ্যান ফ্রেন্ডস’সহ বেশ কয়েকটি ড্রামায় অভিনয় করেছেন।
তবে গত পাঁচ বছরে বড় কোনো অভিনয় প্রকল্পে তাঁকে দেখা যায়নি, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার বিতর্ক নিয়েই আলোচনায় ছিলেন বেশি।