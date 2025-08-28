জিমিনের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, কে এই অভিনেত্রী

বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেমিকা হিসেবে অভিনেত্রী সং দা–ইউনের নাম সামনে এসেছে। দুজনের প্রেমের গুঞ্জনটা বেশ পুরোনো, এই সপ্তাহে এসে নতুন করে হালে পানি পেয়েছে। কেউ কেউ সং দা–ইউনকে নিয়ে জানতে আগ্রহী হয়েছেন।
জিমিনের বাসায় ধারণ করা একটি ভিডিও টিকটকে প্রকাশ করেছেন সং। ভিডিওতে সংকে লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। লিফট থেকে বের হতেই তিনি জিমিনকে চমকে দেন। অবাক হয়ে জিমিনকে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি কি জানতে আমি আসছি? আমি ইচ্ছা করেই তোমাকে বলিনি যে আমি পথে আছি।’
ভিডিওটি দিয়ে দুজনের একই বাসায় থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিডিওটি দ্রুত অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, গুঞ্জনকে আরও উসকে দেয়। বিষয়টি নিয়ে সংয়ের প্রতিনিধিরা বলেছেন, জিমিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিশ্চিত করা কঠিন। অন্যদিকে জিমিনের সংস্থা বিগহিট মিউজিক এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
সেই ২০২২ সাল থেকে গুঞ্জনটা চলছে। গত বছর জিমিনের নাম খোদাই করা ইয়ারফোনের ছবি পোস্ট করেছিলেন সং, যদিও পরে সেগুলো মুছে ফেলেছেন।
২০১১ সালে ‘ক্যান নট লুজ’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন সং দা-ইউন। ২০১৮ সালে চ্যানেল ‘এ’র ডেটিং রিয়েলিটি শো হার্ট সিগন্যাল–২-এ অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা পান। পরে তিনি ‘বি মেলোড্রামাটিক’, ‘ওয়ান্স এগেইন’ ও ‘মোর দ্যান ফ্রেন্ডস’সহ বেশ কয়েকটি ড্রামায় অভিনয় করেছেন।
তবে গত পাঁচ বছরে বড় কোনো অভিনয় প্রকল্পে তাঁকে দেখা যায়নি, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার বিতর্ক নিয়েই আলোচনায় ছিলেন বেশি।
বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেমিকা হিসেবে অভিনেত্রী সং দা–ইউনের নাম সামনে এসেছে। দুজনের প্রেমের গুঞ্জনটা বেশ পুরোনো, এই সপ্তাহে এসে নতুন করে হালে পানি পেয়েছে। কেউ কেউ সং দা–ইউনকে নিয়ে জানতে আগ্রহী হয়েছেন।
জিমিনের বাসায় ধারণ করা একটি ভিডিও টিকটকে প্রকাশ করেছেন সং। ভিডিওতে সংকে লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। লিফট থেকে বের হতেই তিনি জিমিনকে চমকে দেন। অবাক হয়ে জিমিনকে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি কি জানতে আমি আসছি? আমি ইচ্ছা করেই তোমাকে বলিনি যে আমি পথে আছি।’
ভিডিওটি দিয়ে দুজনের একই বাসায় থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিডিওটি দ্রুত অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, গুঞ্জনকে আরও উসকে দেয়। বিষয়টি নিয়ে সংয়ের প্রতিনিধিরা বলেছেন, জিমিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিশ্চিত করা কঠিন। অন্যদিকে জিমিনের সংস্থা বিগহিট মিউজিক এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
সেই ২০২২ সাল থেকে গুঞ্জনটা চলছে। গত বছর জিমিনের নাম খোদাই করা ইয়ারফোনের ছবি পোস্ট করেছিলেন সং, যদিও পরে সেগুলো মুছে ফেলেছেন।
২০১১ সালে ‘ক্যান নট লুজ’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন সং দা-ইউন। ২০১৮ সালে চ্যানেল ‘এ’র ডেটিং রিয়েলিটি শো হার্ট সিগন্যাল–২-এ অংশ নিয়ে জনপ্রিয়তা পান। পরে তিনি ‘বি মেলোড্রামাটিক’, ‘ওয়ান্স এগেইন’ ও ‘মোর দ্যান ফ্রেন্ডস’সহ বেশ কয়েকটি ড্রামায় অভিনয় করেছেন। তবে গত পাঁচ বছরে বড় কোনো অভিনয় প্রকল্পে তাঁকে দেখা যায়নি, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার বিতর্ক নিয়েই আলোচনায় ছিলেন বেশি।
২০১৯ সালের ‘বার্নিং সান’ কেলেঙ্কারির সংয়ের নাম জড়িয়েছিল, তবে অস্বীকার করেছেন সং।
বিটিএসের সাত সদস্য সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। একসঙ্গে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন গ্রুপের সাত সদস্য।
তথ্যসূত্র: এক্সপোর্টসনিউজ