‘সাদা সাদা কালা কালা’, হাশিমই কি নতুন গানটির শিল্পী

এক বছর বিরতির পর নতুন গান নিয়ে ফিরছে কোক স্টুডিও বাংলা। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, ২৩ আগস্ট তৃতীয় মৌসুমের পরবর্তী গান প্রকাশিত হবে। প্ল্যাটফর্মটি কোন গান দিয়ে ফিরছে, তা না জানালেও একটি বিশ্বস্ত সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, নতুন গানের শিরোনাম ‘বাজি’। যেখানে প্রথমবারের মতো সংগীত পরিচালক ইমন চৌধুরীর সঙ্গে পারফর্ম করতে দেখা যাবে ‘সাদা সাদা কালা কালা’, ‘কথা কইয়ো না’খ্যাত গীতিকার ও সুরকার হাশিম মাহমুদকে।
সূত্রটি আরও জানিয়েছে, হাশিম মাহমুদের লেখা জনপ্রিয় ‘তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি’ কথার এ গানটির সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলা লোকগান। তবে ফোক ফিউশন ঘরানার এই গানে আর কোনো সংগীতে অংশ নিচ্ছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
১৮০ সুরকার ও শিল্পীর অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের প্রচার শুরু হয়েছিল। এই মৌসুমের তিনটি গান প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালের ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছিল তৃতীয় গান ‘অবাক ভালোবাসা’। এরপর কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের আর কোনো গান আসেনি।
প্ল্যাটফর্মটি বলছে, সামনে আসতে চলেছে আরও ছয়টি গান, যেখানে তারকা শিল্পীদের পাশাপাশি থাকছেন উদীয়মানরা, যা সৃজনশীলতার সীমা আরও প্রসারিত করবে। আবারও দর্শক–শ্রোতারা উপভোগ করতে পারবেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আইকনে পরিণত হওয়া কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক্যাল ফিউশন, প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স ও চমকপ্রদ সব আয়োজন।
২০২২ সালে সারা দেশে ঝড় তুলেছিল হাওয়া সিনেমার ‘সাদা সাদা কালা কালা’ গানটি। হাশিম মাহমুদের লেখা ও সুরে গানটির সংগীতায়োজন করেছিলেন ইমন চৌধুরী, কণ্ঠ দিয়েছিলেন এরফান মৃধা শিবলু। এ ত্রয়ীকে এরপর পাওয়া গিয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার ‘কথা কইয়ো না’ শিরোনামের গানে। হাশিম মাহমুদের লেখায় গানটির সুর ও সংগীত করেছিলেন ইমন চৌধুরী। কণ্ঠ দেন এরফান মৃধা শিবলু। এর সঙ্গে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র ‘বারো মাসে বারো ফুল রে’ নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন লোকসংগীতশিল্পী আলেয়া বেগম।