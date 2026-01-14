প্রেম অস্বীকার থেকে বিয়ের সিদ্ধান্ত; দুই বছরে জেফার-রাফসানকে ঘিরে যা যা ঘটল

প্রেমের গুঞ্জন শুরু হওয়ার পর থেকেই জেফার ও রাফসান এটিকে ‘গুজব’ কিংবা ‘গুঞ্জন’ হিসেবে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাষ্য ছিল একটাই—তাঁরা কেবল বন্ধু ও সহকর্মী। এমনকি দেশ–বিদেশে একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি তাঁরা। শুধু জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্তিগতই রাখতে চান।
এ সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে সরব ছিলেন জেফার নিজেই। একাধিকবার গণমাধ্যমে তিনি বলেন, পাবলিক কমেন্ট কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে প্রেমের গল্প বানানো ঠিক নয়। তাঁর ভাষ্য, রাফসানকে তিনি ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই চেনেন, একসঙ্গে কাজ করেছেন, শো করেছেন, খেলেছেন। বাইরে বন্ধুদের আড্ডায় দেখা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটিকে প্রেম বলে ব্যাখ্যা করা হাস্যকর বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।
রাফসানও একই সুরে কথা বলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের চেহারা ও জেফারকে জড়িয়ে করা নানা মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, এসব ভিত্তিহীন ধারণা। কারও সঙ্গে কাজ করা কিংবা বন্ধুত্ব থাকা মানেই প্রেম—এমন ধারণা ঠিক নয় বলেই তাঁর বক্তব্য ছিল।
এ অবস্থার মধ্যেই প্রকাশ্যে আসে রাফসান সাবাবের দাম্পত্য জীবনের ভাঙনের খবর। তিন বছরের সংসার ভাঙার বিষয়টি নিজেই জানান তিনি। খবরটি প্রকাশের পরই মুখ খোলেন তাঁর স্ত্রী সানিয়া সুলতানা এশা। জানান, তিনি বিচ্ছেদ চাননি। এখান থেকেই নতুন করে আলোচনায় আসে জেফার–রাফসান সম্পর্কের প্রসঙ্গ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই মন্তব্য করতে শুরু করেন, গায়িকা জেফারের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই নাকি রাফসানের সংসার ভেঙেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রায় ১৫ মিনিটের একটি ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন রাফসান। সেখানে তিনি বলেন, হুট করে নয়; বরং দেড় বছর ধরেই তিনি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। দুই পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল এবং বিচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিন আগেও স্ত্রী এশার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল বলে জানান তিনি।
তবু আলোচনা থামেনি; বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন আরও জোরালো হতে থাকে। যদিও তখনো জেফার স্পষ্ট করে বলেন, রাফসানের ডিভোর্স তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় এবং তাঁর সঙ্গে কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। দুই বছর ধরে অস্বীকার, ব্যাখ্যা আর নীরবতার পর অবশেষে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। রাফসানের ঘনিষ্ঠজনদের সূত্রে জানা যায়, জেফার ও রাফসান বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ বুধবার সকালে ঢাকার অদূরে জেফার ও রাফসানের গায়েহলুদ অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যায় বিয়ে।
জানা গেছে, এটি রাফসান সাবাবের দ্বিতীয় বিয়ে হতে যাচ্ছে। যে সম্পর্ককে এত দিন গুজব বলা হয়েছে, যে প্রেমকে বারবার অস্বীকার করা হয়েছে, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটিই বাস্তবতার রূপ নিচ্ছে। দুই বছর ধরে চলা আলোচনা, বিতর্ক আর ব্যাখ্যার পর শেষ পর্যন্ত জেফার–রাফসানের সম্পর্ক নতুন এক অধ্যায়ে পা রাখতে যাচ্ছেন।