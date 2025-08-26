বাগ্দানের ঘোষণা দিলেন গায়িকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসে। আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যৌথভাবে দেওয়া পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ সঙ্গে ছিল কেলসের সুইফটকে প্রস্তাব দেওয়ার কয়েকটি ছবি।
ঘোষণার পর মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যা বয়ে যায়। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া ওই পোস্ট ২০ মিনিটের কম সময়ে ১৮ লাখের বেশি লাইক পেয়েছে। এনএফএলও অভিনন্দন জানিয়েছে।
দুই বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন সুইফট ও কেলসে। ২০২৩ সালে গায়িকা অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে পারফর্ম করার পর তাঁদের প্রেম শুরু হয়। তবে তিনবারের সুপার বোলজয়ী কেলসে ২০১৬ সালেই সুইফটের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ট্র্যাভিস কেলসির সঙ্গে টেলর সুইফটের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। পরে সেই বছরের ডিসেম্বর মাসেই প্রেমের কথা স্বীকার করেন সুইফট নিজেই।
ভক্তরা আছেন এখন সুইফটের নতুন অ্যালবামের অপেক্ষায়। চলতি মাসের শুরুর দিকে ভক্তদের চমকে দিয়ে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দেন সুইফট। তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবামের নাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’। আগামী ৩ অক্টোবর অ্যালবামটি মুক্তি পাবে।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স