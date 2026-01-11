অনেক দিন ধরেই আমি ভালো নেই: তাহসান

কদিন আগেই রোজা আহমেদের সঙ্গে গায়ক তাহসান খানের বিয়ের এক বছর পুরো হয়েছে। তবে এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনার কারণে তাঁদের বিয়েকে ঘিরে ছড়িয়েছে নানা গুঞ্জন। গুঞ্জনের সত্যাসত্য জানতে হোয়াটসঅ্যাপে তাহসানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মনজুরুল আলম।
কেমন আছেন?
তাহসান: এই তো আছি কোনো রকম।
আপনি যদি কথা বলতে পারেন, সময় থাকে, তাহলে ফোন করি?
তাহসান: আসলে আমার মেন্টাল স্টেট খুব একটা ভালো না। আপনি এখানেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
কী হয়েছে?
তাহসান: সত্য উত্তরটা হলো, অনেক দিন থেকেই আমি ভালো নাই। কেন ভালো নাই, পাবলিকলি সেটা এখনই বলতে চাই না।
তাহসান ভাই আপনি হয়তো দেখেছেন, আপনাদের নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় গুঞ্জন চলছে, কেউ কেউ দু–এক কথা বলার বা লেখার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?
তাহসান: এখন আমি আসলে পাবলিকলি কিছু বলতে চাই না। সঠিক সময় এলে বলব। এতটুকু বলতে পারি যে সম্প্রতি আমাদের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন নিয়ে খবরগুলো সত্য নয়।
কিছু জায়গায় এমনটাও বলা হচ্ছে, আপনি উপস্থিত ছিলেন, অ্যানিভার্সারি উদ্যাপন করেছেন, কিন্তু ছবি প্রকাশ্যে আসেনি।
তাহসান: আমি, অ্যানির্ভাসারি উদ্যাপন করিনি। যে খবরগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেটা ভুয়া নিউজ।
আপনাদের জন্মদিন উদ্যাপন নিয়েও কথা শোনা গিয়েছিল?
তাহসান: আমরা কেউ কারও জন্মদিন ছিলাম না। আমার জন্মদিনেও সে ছিল না। আপাতত আর কিছু বলতে চাই না।
এমনটাও শুনছি, আপনারা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থাকছেন না। আবার কেউ কেউ বলছে, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।
তাহসান: সত্য বলতে আমাদের বিচ্ছেদের ঘটনা সত্য। এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলব।
কবে এবং কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন?
তাহসান: সেটা অনেক বড় প্রসঙ্গ, এখন বলতে চাই না। সব চূড়ান্ত হলেই আমি জানাব।
শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে আলাদা থাকছেন?
তাহসান: গত সেপ্টেম্বরে আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আসি। সেই ট্যুরের আগে থেকেই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সময় থেকেই আমি ফেসবুক ও গান থেকে দূরে রয়েছি। আমার সময় কাটছে একা ট্রাভেল করে। ঘোরাঘুরি করছি, এই। আর এই সময়ে আমার সঙ্গী বই। ঘুরছি আর বই পড়েই সময় চলে যাচ্ছে।
আপনার জন্য সব সময় শুভ কামনা। আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।
তাহসান: ধন্যবাদ। দোয়া করবেন যেন এই কঠিন সময় দ্রুত পার করতে পারি।