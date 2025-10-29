অভিনয়ে আর ডাক পান না অনির্বাণ! তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছে

মঞ্চনাটক ছেড়ে পর্দায় এসেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। ক্ষুরধার অভিনয়ে অল্প সময়ের দর্শকের নজর কেড়েছেন তিনি। ‘শাজাহান রিজেন্সি’ থেকে ‘গোলোন্দাজ’, ‘ভিঞ্চিদা’ থেকে ‘গুমনামী’—একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। কাজ করেছেন বলিউডেও; তাও আবার রানী মুখার্জির বিপরীতে।
অভিনয়ের বাইরে পরিচালক হিসেবেও সাফল্য পেয়েছেন অনির্বাণ। ওয়েব সিরিজ ‘মন্দার’ ও ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ চলচ্চিত্র দিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন।
এর মধ্যে টলিউডের ফেডারেশনের সঙ্গে বিরোধের জেরে বর্জনের মুখে পড়েছেন অনির্বাণ। ফলে কাজ কমে যাওয়াও শুরু। অক্টোবর, ২০২৫। ফেডারেশনের সঙ্গে ১৩ জন পরিচালকের আইনি লড়াইয়ে ইতি। তবু এখনো কাজে ফিরতে পারছেন না তিনি।
অনির্বাণ আর অভিনয়ের ডাক পান না। পরিচালনা করতে চাইলে টেকনিশিয়ানরা শুটিংয়ে যান না। টেকনিশিয়ানরা বিমুখ হলেও তাঁর সহ–অভিনেত্রী অনির্বাণের কাজ না পাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন।
শুভশ্রী গাঙ্গুলি বলেছেন, ‘আমি মনে করি, একজন শিল্পীকে বেঁধে রাখা যায় না। অনির্বাণদার মতো প্রতিভাবান একজন অভিনেতা যদি বাংলায় কাজ না করেন, তাহলে অন্য ভাষায় কাজ করবেন; সেটা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই। তাঁকে যে পাত্রেই রাখবে, সে তো অনির্বাণ। দুর্দান্ত একজন অভিনেতা। উনি যেখানেই যান, শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবেন। যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আমার মনে হয় না আমরা কেউই এ বিষয়কে সমর্থন করছি...আমরা সবাই চাই উনি আরও ভালো ভালো কাজ আমাদের উপহার দিন আর খুব তাড়াতাড়ি কাজে ফিরুন।’
চুপ নেই সাবেক প্রেমিকা সোহিনী সরকারও। তিনি বলেন, ‘অনির্বাণের মতো অভিনেতা কাজ না পাওয়া খুব দুঃখজনক। আমি আশা করি, আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে।’
একসময়ের ব্যস্ত শিল্পী অনির্বাণের হাতে কার্যত কোনো সিনেমা নেই। বিষয়টা নিয়ে কী ভেবেছিলেন তিনি? ‘আমার হাতে দুটো অপশন—হয় রাজনীতির দল খোলা, নইলে গানের দল খোলা।’ গান বাঁধলেন তিনি। লিখলেন, ‘এসব গানবাজনা ছাড়, চল প্রোমোটারি করি, বড় গাড়ি চড়ি/ ইলেকশানের মেজাজ বুঝে দলটা বদল করি...।’
কাজ নেই। তাই গান বাঁধলেন অনির্বাণ। গানের দল ছিল তাঁর অন্যতম শেষ সম্বল। কিন্তু সেখানেও বিতর্ক। গানের দল নিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে চাইলে আয়োজকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে দেন। জানানো হয়, মঞ্চে তাঁকে সুযোগ দিলে অনুষ্ঠানটাই বাতিল হয়ে যাবে! অনির্বাণ নিশ্চয় কোনো না কোনো পথ খুঁজে পাবেন। মেধাই তো তাঁর সম্বল।
