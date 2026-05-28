‘লোকে বলে’র নুসরাত ফারিয়া যেমন

গতকাল রাতে এসেছে নুসরাত ফারিয়ার নতুন গান ‘লোকে বলে’। গানটিতে আবেদনময়ী রূপে দেখা গেছে এই গায়িকা–অভিনেত্রীকে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিরতির পর নতুন গান নিয়ে ফিরছেন নুসরাত ফারিয়া। পবিত্র ঈদুল আজহায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁর নতুন একক গান ‘লোকে বলে’। ফোক-পপ ঘরানার এই গানে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করেছেন নুসরাত ফারিয়া ও সংগীতশিল্পী-সুরকার ফুয়াদ আল মুক্তাদির। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে গানটি প্রকাশের পর মন্তব্যের ঘরে অনেক ভক্ত তাঁর নাচের প্রশংসা করেছেন। কেউ জুড়ে দিয়েছেন আগুনের ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
গানটি প্রকাশ করছে এসভিএফ ও ব্লিং মিউজিক। ‘লোকে বলে’ গানটির নতুন ও পুরোনো—দুই সংস্করণের কথাই লিখেছেন তাহজিব এম বন্ধন। গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ফুয়াদ আল মুক্তাদির। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছেন ভারতের কোরিওগ্রাফার ও নির্মাতা বাবা যাদব। সম্প্রতি ঢাকার নাইন অ্যান্ড হাফ স্টুডিওতে ভিডিওটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ২০২৪ সালে এসভিএফের ব্যানারে নুসরাত ফারিয়ার সবশেষ গান প্রকাশিত হয়েছিল। ‘লোকে বলে’ তাঁর গাওয়া পঞ্চম একক গান। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিনোদন অঙ্গনে ফারিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল বেলাল খানের গাওয়া একটি গানের মডেল হিসেবে। পরে উপস্থাপনা, নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে পরিচিতি পান। অভিনয়ের পাশাপাশি ২০১৮ সালে ‘পটাকা’ দিয়ে গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে