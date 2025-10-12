করোনাকালের স্মৃতি নিয়ে গান, পান্থ কানাইয়ের স্বপ্নপূরণ

পান্থ কানাইয়ের গাওয়া নতুন গান প্রকাশিত হয়েছে। ‘সেই এক সময় ছিল’ শিরোনামের গানটি প্রকাশের পরই প্রশংসায় ভাসছেন শিল্পী। শ্রোতার প্রশংসা পাওয়া এই শিল্পী জানালেন, গানটি গেয়ে তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। নিজের ফেসবুকে সেই অনুভূতি প্রকাশও করেছেন।
‘সেই এক সময় ছিল’ শিরোনামের এই গানের কথা লিখেছেন শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও সুর করেছেন পিলু খান। পান্থ কানাই বলেন, ‘সচরাচর যেমন গান করি, তার থেকে বেশ আলাদা এ গানটি। সুরকার ও গীতিকার দুজনই আমার কাছে নমস্য সংগীত ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য দারুণ এক প্রাপ্তি।’
কথা প্রসঙ্গে পান্থ কানাই বললেন, ‘এই গানের কথা লিখেছেন বাংলাদেশের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার, জীবন্ত কিংবদন্তি শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, সুর করেছেন আরেক জীবন্ত কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীত পরিচালক, গায়ক ও ড্রামবাদক (রেনেসা ব্যান্ড) পিলু খান। পিলু ভাইকে প্রথম ড্রামস বাজাতে দেখেই আমার ড্রামস বাজানোর ইচ্ছা জেগেছিল; আর এবার তাঁর সুরে গাইতে পারা সত্যিই এক স্বপ্নপূরণ।’
গানটি প্রসঙ্গে শহীদ মাহমুদ জঙ্গী বলেন, ‘এই গানে আমি করোনাকালীন আমাদের জীবনের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি। আমাদের সবার জীবনে ছাপ রেখে যাওয়া সেই সময়ের গান “সেই এক সময় ছিল”।’
পিলু খান বলেন, ‘আমি আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি সুর করেছি জঙ্গী ভাইয়ের লেখায়। তাই তাঁর সঙ্গে কাজ আমার জন্য সব সময় আনন্দের। পান্থ কানাই দারুণ গেয়েছে। আশা করি, শ্রোতাদের ভালো লাগবে আমাদের এই প্রয়াস।’
‘সেই এক সময় ছিল’ গানটি প্রকাশ করেছে আজব রেকর্ডস। এ ছাড়া স্পটিফাই, আইটিউনস, ডিজার, স্বাধীনসহ সারা বিশ্বের স্ট্রিমিং সাইটে শোনা যাচ্ছে এই গান। গানটির অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি করেছেন মীর হিশাম।