‘এই অবেলায় ২’ কবে আসছে, জানাল শিরোনামহীন

বছর ছয়েক আগে ‘এই অবেলায়’ প্রকাশ করেছিল শিরোনামহীন। গানটি শ্রোতাদের ভেতর ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। গানটি এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। আলোচিত সেই গানের সিকুয়েল ‘এই অবেলায় ২’ প্রকাশ করছে ব্যান্ডটি।
গানটি শিরোনামহীনের ‘বাতিঘর’ অ্যালবামে থাকবে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শিরোনামহীন জানিয়েছে, অ্যালবামের শেষ গান হিসেবে আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ‘এই অবেলায় ২’ প্রকাশ করা হবে।
গানটি একই দিনে বাংলা ও ইংরেজি—দুই সংস্করণেই প্রকাশিত হবে। থাইল্যান্ডে গানটির ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে। গানটির কথা লিখেছেন জিয়াউর রহমান এবং সুর ও গানের ভিডিওচিত্র পরিচালনা করেছেন কাজী আহমেদ শাফিন।
ভিডিওটিতে মডেল হিসেবে থাকছেন উপস্থাপক ও অভিনেত্রী নীল হুরেজাহান।
কয়েকটি দৃশ্যে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবকেও দেখা যাবে। ইতিমধ্যে গানের অফিশিয়াল টিজার শিরোনামহীনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।
এর অ্যালবামের ‘বাতিঘর’, ‘প্রিয়তমা’, ‘কেউ জানে না’সহ বেশ কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় শিরোনামহীনের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে অ্যালবামের নবম গান ‘ক্লান্ত কফিশপ’ প্রকাশিত হবে।
গানটির কথা ও সুর করেছেন শেখ ইশতিয়াক।