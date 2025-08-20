কোক স্টুডিও বাংলার গান কবে

২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুম শুরু হয়েছিল
কোক স্টুডিও বাংলার গান আসবে কবে—এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে ফিরেছেন শ্রোতারা। ২০২৪ সালের ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছিল ‘অবাক ভালোবাসা’। এরপর কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের আর কোনো গান আসেনি।

আজ বুধবার রাতে কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণবের একটি ফেসবুক পোস্ট কৌতূহল তৈরি করেছে। অর্ণব লিখেছেন, ‘যদি থাকেন রাজি? ধরবেন নাকি বাজি? কোক স্টুডিও বাংলার পরের গান আসবে কবে? পরশু, তরশু নাকি আজি?’ পোস্টে অনেকে মন্তব্য করেছেন, ‘গানটি আজই আসুক।’

বিষয়টি নিয়ে জানতে অর্ণবকে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

১৮০ সুরকার ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের প্রচার শুরু হয়েছিল। এই মৌসুমের ১১টির মধ্যে ৩টি গান প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় মৌসুমে সংগীত প্রযোজক হিসেবে তাঁর সঙ্গে আরও আছেন প্রীতম হাসান, ইমন চৌধুরী, শুভেন্দু দাশ শুভ ও অন্যরা। এ মৌসুমে অর্ণব, প্রীতম, ইমন চৌধুরী, মেঘদলসহ বেশ কিছু পরিচিত মুখকে নতুন গানে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো কোক স্টুডিও বাংলায় গাইবেন জনপ্রিয় শিল্পী হাবিব ওয়াহিদসহ নতুন কয়েকজন শিল্পী।

এ মৌসুমে ভিজ্যুয়াল আউটপুট পরিচালনা করেছেন ডোপ প্রোডাকশনের কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং রানআউট ফিল্মসের আদনান আল রাজীব।
২০২২ সালে কোক স্টুডিও বাংলার প্রথম মৌসুমে ১০টি ও দ্বিতীয় মৌসুমেও ১০টি গান প্রকাশিত হয়েছে।

