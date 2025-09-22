সালমান মুক্তাদিরের ‘অভদ্র প্রেম’–এ মজেছেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি নায়িকা

কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের ‘অভদ্র প্রেম’ টিকটক, ইউটিউব থেকে ইনস্টাগ্রামে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে। হঠাৎ করে গানটি ভারত ও পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়েছে।
‘ভাইরাল’ গানটি জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেত্রী ইয়ুমনা জায়েদিরও নজরে এসেছে। গতকাল নিজের কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি, সঙ্গে ‘অভদ্র প্রেম’ গানটি জুড়ে দিয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে পোস্টটি ছড়িয়ে পড়েছে।
সেই পোস্টে সালমান মুক্তাদির মন্তব্য করেছেন, ‘ধন্যবাদ ইয়ুমনা, বাংলাদেশ থেকে ভালোবাসা জানাই।’ সালমানের উদ্দেশে ইয়ুমনা লিখছেন, ‘গানটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। গান চালিয়ে যাও। পাকিস্তান থেকে ভালোবাসা জানাই।’
এক দিনের ব্যবধানে ১ লাখ ৩৪ হাজারের বেশি লাইক পড়েছে। প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মন্তব্য এসেছে। অনেকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ভালোবাসা জানাই।’
ফেসবুকেও বিষয়টি আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। ‘পাকিস্তানি ড্রামা পোস্টিং বিডি’ নামে এক ফেসবুক গ্রুপে অনেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। বিনতে হোসাইন নামে এক দর্শক গ্রুপে লিখেছেন, ‘সালমান মুক্তাদিরের “অভদ্র প্রেম” বেশ কয়েকদিন ধরেই ভারতে ট্রেন্ডিংয়ে ছিল। এরপর পাকিস্তানেও বেশ কয়েকজন গানটি নিজেদের অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করে, কালকে ইয়ুমনাকেও দেখা যায় “অভদ্র প্রেম” গানটি দিয়ে নিজের শাড়ি পরা ছবি ইনস্ট্রাগ্রামে শেয়ার করেছেন। নিজেদের দেশের গান এভাবে ট্রেন্ডিংয়ে থাকতে দেখলে ভালোই লাগে।’
ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির বেশি অনুসারী রয়েছে ইয়ুমনার। পাকিস্তানি টিভি ধারাবাহিক ‘তেরে বিন’-এ মেরাব নামে এক গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।
২০১২ সাল থেকে ছোট পর্দায় কাজ করছেন ইয়ুমনা। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘দিল না উমেদ তো নাহি’, ‘সিনফ-ই-আহান’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। লাহোরে জন্ম নেওয়া ইয়ুমনার অভিনয়ে নাম লেখানোর আগে কিছুদিন রেডিও জকি হিসেবে কাজ করেছেন।
কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিত সালমান মুক্তাদির গানও করেন। ‘অভদ্র প্রেম’ গানটি ২০১৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ইউটিউবে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশের ছয় বছর পর এটি নতুন করে ‘ভাইরাল’ হয়েছে। ইউটিউবে গানের ভিডিওটি ৮০ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে।