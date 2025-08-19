১৯ বছর পর ‘ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু’ গানের অজানা গল্প জানালেন হাবিব

১৯ বছর পূর্ণ করল এস এ হক অলিক পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘হৃদয়ের কথা’। ২০০৬ সালের ১৮ আগস্ট মুক্তি পায় রিয়াজ-পূর্ণিমা অভিনীত ছবিটি। মুক্তির পরই সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এ প্রেমের ছবি। শুধু গল্প বা অভিনয় নয়, এর গানগুলোও পেয়েছিল ব্যাপক জনপ্রিয়তা। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই বাজারে আসে গানের অডিও অ্যালবাম, যা দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে তৈরি করে বাড়তি আগ্রহ। ছবিতে হাবিবের কণ্ঠে গাওয়া ‘ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু’ ও এস আই টুটুলের কণ্ঠে ‘যায় দিন যায় একাকী’ শিরোনামের গান অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে।
‘ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু’ গানের মাধ্যমে প্রথমবার চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেন হাবিব ওয়াহিদ। জুয়েল মাহমুদের লেখা এ গানের মাধ্যমেই তিনি শ্রেষ্ঠ গায়ক ক্যাটাগরিতে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯ বছর পর গানটি নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন হাবিব। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে এ গায়ক জানিয়েছেন, গানটিকে নিজের মৌলিক গানের ক্যারিয়ারে টার্নিং পয়েন্ট মনে করেন তিনি। সঙ্গে গানটি নিয়ে স্মরণীয় ঘটনাও সামনে এনেছেন হাবিব।
তখন ‘কৃষ্ণ’ ও ‘মায়া’ অ্যালবাম প্রকাশ করে অডিও ইন্ডাস্ট্রিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন হাবিব। অ্যালবাম দুটিতে বাংলা লোকগানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংগীতের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ‘কৃষ্ণ’, ‘আমি কূলহারা কলঙ্কিনী’, ‘কেমনে ভুলিব আমি’, ‘কালা’ গানগুলো তখন তরুণদের মুখে মুখে। এমন সময় ‘হৃদয়ের কথা’ ছবিতে গানের প্রস্তাব পান হাবিব। সিনেমায় প্রথম সংগীতায়োজনের সঙ্গে প্লেব্যাক এ গায়কের জন্য ছিল বেশ চ্যালেঞ্জের। ৩-৪ দিনেই গানটি তৈরি করেন হাবিব। এরপর ছবির পরিচালক থেকে প্রযোজকদের ডাকেন স্টুডিওতে। গানটি প্রথমবার শোনার পরই পছন্দ করেন সবাই।
সেদিনের সে স্মৃতি স্মরণ করে হাবিব বলেন, ‘তাঁদের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়েছিল, তাঁরা এমন ভালো আশাও করেননি (হাসি)। হয়তো আমার আগের অ্যালবামগুলো শুনেই তাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের এক্সপেক্টেশন এত বেশি ছিল না বলে মনে হয়েছে।’
গানটি নিয়ে সে সময়ের আরেক স্মৃতি এখনো আপ্লুত করে হাবিবকে। বাবা সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদের সঙ্গে গাড়িতে করে কক্সবাজার থেকে ফিরছিলেন তিনি। ফেরার পথে গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন ফেরদৌস ওয়াহিদ। তখন বাবাকে গানটির কথা বলেন তিনি। জানান, গানটি এখনো কাউকে শোনানো হয়নি। গানটি প্রথমবার বাজানোর পরই হাবিব ওয়াহিদ ঘুমিয়ে যান। তাঁর ঘুম ভাঙার পর বাবা ফেরদৌস ওয়াহিদের কাছে জানতে চান, কেমন লেগেছে গানটি। ফেরদৌস ওয়াহিদের উত্তর এখনো গায়ে কাঁটা দেয় হাবিবের। সেদিন ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেছিলেন, ‘হাবিব, তুমি এটা কী বানালে? আমি তো টানা ২৮ বার শুনলাম।’ মুহূর্তটি নিয়ে প্রথম আলোকে হাবিব বলেন, ‘এটা জীবনের সবচেয়ে সুখের স্মৃতি। অনেক গান নিয়েই তো প্রশংসা পেয়েছি, তবে এটা বিশেষ। শুধু সংগীত ক্যারিয়ারের নয়, জীবনের।’
গানটি ‘হৃদয়ের কথা’ সিনেমার হলেও সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল এটি। মুক্তির পর পোস্টার থেকে পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত ‘ভালোবাসবো বাসবোরে বন্ধু’ আলোড়ন সৃষ্টিকারী গানের ছবি। অনুপম মুভি সং ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায়। গানটির ভিউ ইতিমধ্যে পেরিয়েছে ৫ কোটি ভিউ।