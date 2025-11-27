নিরাপত্তার কারণে স্থগিত কনসার্ট, টিকিটের টাকা কি ফেরত পাবেন দর্শক

পাকিস্তানি গায়ক আলী আজমতের কনসার্টের পর এবার স্থগিত হয়েছে আরেকটি কনসার্ট। আগামী ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় সংগীতশিল্পী অনুব জৈনর কনসার্ট হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে কনসার্টটি স্থগিত করেছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান হাইপনেশন।
১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিটের কোর্টসাইড মাদানি অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই কনসার্ট। তবে এক ফেসবুক পোস্টে এটি স্থগিত করে আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফেসবুকে লিখেছে, ‘নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে, বর্তমানে আমাদের দর্শক, স্পনসর, পার্টনার ও টিকিট হোল্ডারদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল হলে এবং যখন আমরা সংশ্লিষ্ট সবার পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারব, তখন এই শোটি আয়োজন করা হবে। ইভেন্টের নতুন তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।’
তবে কনসার্টটি স্থগিত হওয়ায় টিকিটের মূল্য ফেরত নিয়ে দর্শকদের মধ্য উদ্বেগ দেখা গেছে। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি লিখেছে, ‘যারা টিকিটের মূল্য ফেরত নিতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য আমরা শিগগিরই রিফান্ড পলিসি বা নীতিমালা ঘোষণা করব। পরবর্তী আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ফেসবুক পেজে চোখ রাখুন।’
অনুব জৈনর জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে ‘আলাগ আসমান’, ‘মাজাক’, ‘মিসরি’, ‘রিহা’, ‘মাওলা’, ‘ওশান’, ‘গুল’, ‘যো তুম মেরি হো’, ‘হুসন’। গত আগস্টে কোক স্টুডিও ভারতের জন্য গাওয়া এই শিল্পীর ‘আরজ কিয়া হ্যায় কি’ গানটিও বেশ শ্রোতাপ্রিয়তা পায়।
এর আগে ১৪ নভেম্বর নগরবাউল জেমস ও পাকিস্তানের সুফি-রক ঘরানার সংগীতশিল্পী আলী আজমতকে নিয়ে ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্টও স্থগিত হয়। ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি মেলেনি। কনসার্টের আয়োজনে ছিল অ্যাসেন কমিউনিকেশন।
অ্যাসেন কমিউনিকেশনের প্রধান নির্বাহী আনন্দ চৌধুরী বুধবার দুপুরে প্রথম আলোকে জানান, ঈদের পর আয়োজনটি করার চিন্তাভাবনা করছেন তারা।
এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে ঢাকায় একাধিক আন্তর্জাতিক শিল্পীর কনসার্ট রয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তানি ব্যান্ড জাল, কাবিশ ও আতিফ আসলামের কনসার্ট রয়েছে।